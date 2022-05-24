Возможен диабет 2 типа: сигналы, что уровень сахара вырос и повреждает глаза

«Если вы стали замечать мушки в глазах чаще, чем обычно, или внезапно появились новые, вам необходимо обратиться к врачу», - подчеркнул специалист.

«Высокий уровень сахара в крови повреждает крошечные кровеносные сосуды в глазах, которые воспринимают свет, – это делает зрение нечетким, затуманенным, размытым», - пояснил медик.

Повышенная жажда, голод и мочеиспускание.

Усталость.

Рецидивирующие грибковые инфекции, молочница.

Необъяснимая потеря веса.