Возможен диабет 2 типа: сигналы, что уровень сахара вырос и повреждает глаза
Взрослым людям следует проходить у окулиста проверку глаз на наличие признаков повреждения, вызванного ростом сахара в крови, – это помогает своевременно выявить имеющийся диабет 2 типа.
Если вы начинаете замечать какие-либо из следующих предупредительных признаков, проверьте уровень сахара в крови – таким советом поделился в интервью окулист Джайлз Эдмондс. Эксперт заявил, что высокий уровень сахара, характерный для предиабета и диабета 2 типа, может повреждать глаза. Таким образом, некоторые проблемы со зрением могут быть сигналом возможного заболевания.
В частности, эксперт предупреждает о появлении мушек, которые выглядят как черные или серые точки или паутина. По словам Эдмондса, по мере достижения более старшего возраста, вследствие того, что желеобразное вещество глазах становится более жидким, все больше людей могут замечать мушки в глазах.
«Если вы стали замечать мушки в глазах чаще, чем обычно, или внезапно появились новые, вам необходимо обратиться к врачу», - подчеркнул специалист.
Другим сигналом того, что уровень сахара вырос и начал повреждать глаза, являются вспышки света в них или возникающая по бокам зрения темнота. Эти нарушения могут проявляться как симптом диабетической ретинопатии – патологии, требующей обследования и лечения.
Еще одним возможным предупреждающим сигналом диабетической ретинопатии является нечеткость зрения.
«Высокий уровень сахара в крови повреждает крошечные кровеносные сосуды в глазах, которые воспринимают свет, – это делает зрение нечетким, затуманенным, размытым», - пояснил медик.
Также слишком высокий уровень сахара в крови способствует ухудшению качества зрения, значительно снижает способность видеть без яркого освещения, в полумраке.
Эксперт предупредил, что эти сигналы требуют обязательного обращения к специалистам – если у человека возникает диабетическая ретинопатия, он рискует потерять зрение, эту проблему необходимо предотвратить. На ранних стадиях она часто не вызывает никаких заметных симптомов, так что появление очевидных нарушений может означать, что глазные сосуды уже значительно повреждены «засахаренной» кровью. По этой же причине следует проходить профосмотры у окулиста, не дожидаясь негативных изменений со зрением и глазами.
Другие симптомы высокого уровня сахара в крови, которые нужно замечать.
- Повышенная жажда, голод и мочеиспускание.
- Усталость.
- Рецидивирующие грибковые инфекции, молочница.
- Необъяснимая потеря веса.
Джайлз Эдмондс (Giles Edmonds)
Здоровье
окулист, директор оптометрической службы Specsavers
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