Ученые назвали группу крови, повышающую риск тромбов
Новое исследование, опубликованное в журнале Blood Advances, предполагает, что люди с раком и группами крови, отличной от I, сталкиваются с повышенным риском развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) через три месяца после операции.
ВТЭ включает тромбоз глубоких вен (ТГВ), в этом случае тромб образуется в глубоких венах ног, и легочную эмболию (ТЛА), опасное для жизни состояние, которое возникает, когда тромб отрывается и застревает в артериях легкого. Хотя тромбоз может поразить любого, существующие исследования показывают, что у людей с группой крови, отличной от I, больше шансов на развитие ВТЭ. Рак и методы лечения рака также увеличивают риск образования тромбов.
В ходе исследования ученые изучили роль групп крови в вероятности развития ВТЭ. Они собрали данные от 1 708 взрослых с новым или рецидивирующим диагнозом рака. Ученые сгруппировали их сначала по группе крови, а затем классифицировали по типу опухоли. Хотя тип опухоли может быть полезен для выявления людей с большей вероятностью развития ВТЭ, у многих людей с менее тяжелыми опухолями все еще возникают опасные тромбы, и поэтому им может потребоваться дополнительное наблюдение и лечение. Результаты исследования показывают, что определение группы крови может использоваться как важный прогностический показатель.
Автор исследования Корнелия Энглиш, доктор медицинских наук Венского медицинского университета, подчеркивает, что пациенты с группами крови, отличными от I, более склонны к развитию ВТЭ через три месяца после постановки диагноза или рецидива рака.
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Корнелия Энглиш
Здоровье
Доктор медицинских наук Венского медицинского университета
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