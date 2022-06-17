Сгустки крови: наличие этого заболевания, увеличивает ваш риск тромбоза вдвое

"Тромбоэмболия часто возникает в результате перелома, тяжелой мышечной травмы или мышечной травмы, но недавнее исследование предполагает, что заболевания печени также могут существенно увеличить риск. У пациентов с хроническими заболеваниями печени значительно выше вероятность венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Венозную тромбоэмболию можно разделить на два состояния; тромбоз глубоких вен (ТГВ) и легочная эмболия", - говорит гепатолог Алла Южнова в интервью МедикФорум.

«У госпитализированных пациентов с хроническим заболеванием печени, которые не получали лечения ВТЭ, вероятность развития ВТЭ во время пребывания в больнице была в 2,78 раза выше, чем у тех, кто получал профилактику ВТЭ».