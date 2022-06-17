Сгустки крови: наличие этого заболевания, увеличивает ваш риск тромбоза вдвое
Сгустки крови безвредны, пока они остаются застойными. Однако, когда тромб отрывается, это состояние часто приводит к инвалидности и смерти. Состояние, от которого страдают миллионы людей, может увеличить вероятность образования тромбов в два раза.
Тромбоэмболия глубоких вен возникает, когда тромб образуется глубоко в вене, обычно в голени, бедре или тазу. Иногда поражается рука. Почти все, что препятствует кровотоку, может вызвать образование тромба, но распространенным фактором риска является травма конечности.
"Тромбоэмболия часто возникает в результате перелома, тяжелой мышечной травмы или мышечной травмы, но недавнее исследование предполагает, что заболевания печени также могут существенно увеличить риск. У пациентов с хроническими заболеваниями печени значительно выше вероятность венозной тромбоэмболии (ВТЭ). Венозную тромбоэмболию можно разделить на два состояния; тромбоз глубоких вен (ТГВ) и легочная эмболия", - говорит гепатолог Алла Южнова в интервью МедикФорум.ВТЭ, термин, относящийся к тромбам в венах, является недостаточно диагностируемым и серьезным заболеванием, которое может привести к инвалидности и смерти.
Пациенты, госпитализированные с хроническим заболеванием печени, могут иметь двойной риск заболевания.
«У госпитализированных пациентов с хроническим заболеванием печени, которые не получали лечения ВТЭ, вероятность развития ВТЭ во время пребывания в больнице была в 2,78 раза выше, чем у тех, кто получал профилактику ВТЭ».
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