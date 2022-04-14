Полезные для сердца фруктовые соки, которые могут снизить риск гипертонии

«Высокое кровяное давление часто можно предотвратить или снизить, правильно питаясь, поддерживая здоровый вес, регулярно занимаясь физическими упражнениями, употребляя алкоголь в умеренных количествах и не куря».

«Грейпфрут и сок грейпфрута могут мешать общепринятым лекарствам для снижения артериального давления, поэтому проконсультируйтесь с врачом, прежде чем добавлять этот фрукт в свой рацион».

"Они богаты витаминами, минералами и растительными соединениями, которые могут помочь сохранить ваше сердце здоровым, уменьшая факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как высокое кровяное давление".