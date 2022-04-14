Полезные для сердца фруктовые соки, которые могут снизить риск гипертонии
Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, может возникать по ряду причин, но одним из ведущих факторов может быть диета.
В результате, по данным NHS:
«Высокое кровяное давление часто можно предотвратить или снизить, правильно питаясь, поддерживая здоровый вес, регулярно занимаясь физическими упражнениями, употребляя алкоголь в умеренных количествах и не куря».
Хотя есть ряд продуктов, которые люди должны попытаться сократить, если они находятся в группе риска, есть некоторые свидетельства того, что добавление других продуктов в рацион в умеренных количествах также может сыграть полезную роль.
Национальная служба здравоохранения рекомендует людям есть «много фруктов и овощей» в своем рационе, и, согласно некоторым исследованиям, цитрусовые, в частности, могут иметь некоторые «полезные для сердца» преимущества.
Согласно исследованию 2016 года «Роль пищевых компонентов в модуляции гипертонии», употребление апельсинового, лимонного и грейпфрутового сока может помочь снизить давление.
«Грейпфрут и сок грейпфрута могут мешать общепринятым лекарствам для снижения артериального давления, поэтому проконсультируйтесь с врачом, прежде чем добавлять этот фрукт в свой рацион».
Причина, по которой цитрусовые и их свежевыжатые соки считаются полезными, заключается в том, что они содержат огромное количество витаминов и минералов.
"Они богаты витаминами, минералами и растительными соединениями, которые могут помочь сохранить ваше сердце здоровым, уменьшая факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как высокое кровяное давление".
Независимо от того, какие фрукты и овощи вы предпочитаете есть, NHS рекомендует съедать не менее пяти порций в день.
Ранее Медикфорум писал о признаках нездоровой щитовидной железы.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
Оставить комментарий