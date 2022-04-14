Жировая болезнь печени: энцефалопатия может быть признаком ее влияния на мозг
Люди, страдающие жировой болезнью печени, могут испытывать энцефалопатию, при которой в мозге происходят неблагоприятные процессы и возникает спутанность сознания.
Жировая болезнь печени бывает двух основных форм, при этом неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) подразумевает ряд состояний, вызванных накоплением жира. Здоровая печень должна содержать мало жира или вообще не содержать его, но статистически примерно каждый третий человек среднего возраста имеет ранние стадии жировой болезни печени НАЖБП, когда в ней содержится некоторое количество жира.
Медики из British Liver Trust сообщили, что у человека с НАЖБП может не проявляться никаких симптомов в течение многих лет, и в итоге заболевание часто диагностируется когда становится очень серьезным. В некоторых случаях люди с ожирением печени страдают от периодов спутанности сознания, забывчивости, перепадов настроения, свойственных энцефалопатии.
Специалисты объясняют, что энцефалопатия подразумевает диффузное заболевание головного мозга, которое изменяет его функцию или структуру. Патология развивается как результат нарушенного питания мозга кислородом, ухудшения его кровообращения и характеризуется сильным нервным напряжением, болями в голове, раздражительностью; потерей памяти, проблемами со сном.
При жировой болезни печень начинает испытывать дефицит белка PPAR-альфа, ответственного за жиросжигание. В попытках восполнить нужный белок печень «заимствует» его у других органов, включая мозг. Кроме того, ожиревшая печень хуже справляется с задачей фильтрации крови, и для мозга возрастает риск подвергнуться воздействию токсинов. Как итог, ЦНС реагирует симптомами, вызывающими состояние энцефалопатии.
Другие признаки жировой болезни печени.
- Усталость, общее чувство вялости, отсутствия энергии
- Дискомфорт в верхней правой части живота.
- Пожелтение глаз, кожи (желтуха).
- Легко возникающие синяки.
- Потемневшая моча.
- Отек области живота (асцит).
- Темный смолистого вида стул.
- Кожный зуд.
British Liver Trust (Британский фонд печени)
Здоровье
благотворительная организация в Соединенном Королевстве, которая занимается здоровьем печени
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