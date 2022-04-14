Изменение голоса может быть признаком рака полости рта: каковы другие сигналы

«Рак полости рта может означать появление образований на поверхности языка, внутренней части щек, нёбе, губах или деснах», - уточняют медики.

«При подозрении на рак полости рта существует ряд симптомов, которые не должны игнорироваться – эти признаки являются сигналом того, что с организмом что-то не так. Изменение голоса является одним из таких симптомов», - предупреждают врачи.

Боль или затрудненное глотание.

Непреднамеренная потеря веса.

Кровотечение или онемение во рту.

Один или несколько зубов расшатываются без видимой причины.

Движения челюсти становятся затрудненными.

Возникают красные или белые пятна на слизистой оболочке рта.