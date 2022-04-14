Изменение голоса может быть признаком рака полости рта: каковы другие сигналы

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боль в челюсти

Рак полости рта – это общий термин для обозначения злокачественных опухолей, возникающих в этой области тела.

В случаях рака ротовой полости его более точное название  будет зависеть от конкретного участка с опухолью.

«Рак полости рта может означать появление образований на поверхности языка, внутренней части щек, нёбе, губах или деснах», - уточняют медики.

Данная форма рака имеет ряд причин, одними из наиболее распространенных являются употребление табака и алкоголя. По этой причине курильщикам и любителям снимать стресс спиртным особенно важно не тянуть с обращением к врачам при появлении симптомов, свидетельствующих об изменениях в состоянии рта.

«При подозрении на рак полости рта существует ряд симптомов, которые не должны игнорироваться – эти признаки являются сигналом того, что с организмом что-то не так. Изменение голоса является одним из таких симптомов», - предупреждают врачи.

Специалисты настоятельно рекомендуют обращаться к терапевту или стоматологу, если данная проблема длятся дольше трех недель. Это же касается и других симптомов.
  • Боль или затрудненное глотание.
  • Непреднамеренная потеря веса.
  • Кровотечение или онемение во рту.
  • Один или несколько зубов расшатываются без видимой причины.
  • Движения челюсти становятся затрудненными.
  • Возникают красные или белые пятна на слизистой оболочке рта.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими бывают наследственные виды рака.
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