Изменение голоса может быть признаком рака полости рта: каковы другие сигналы
Рак полости рта – это общий термин для обозначения злокачественных опухолей, возникающих в этой области тела.
В случаях рака ротовой полости его более точное название будет зависеть от конкретного участка с опухолью.
«Рак полости рта может означать появление образований на поверхности языка, внутренней части щек, нёбе, губах или деснах», - уточняют медики.
Данная форма рака имеет ряд причин, одними из наиболее распространенных являются употребление табака и алкоголя. По этой причине курильщикам и любителям снимать стресс спиртным особенно важно не тянуть с обращением к врачам при появлении симптомов, свидетельствующих об изменениях в состоянии рта.
«При подозрении на рак полости рта существует ряд симптомов, которые не должны игнорироваться – эти признаки являются сигналом того, что с организмом что-то не так. Изменение голоса является одним из таких симптомов», - предупреждают врачи.
Специалисты настоятельно рекомендуют обращаться к терапевту или стоматологу, если данная проблема длятся дольше трех недель. Это же касается и других симптомов.
- Боль или затрудненное глотание.
- Непреднамеренная потеря веса.
- Кровотечение или онемение во рту.
- Один или несколько зубов расшатываются без видимой причины.
- Движения челюсти становятся затрудненными.
- Возникают красные или белые пятна на слизистой оболочке рта.
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