Инсульт: приступы головокружения могут быть ранним предупреждающим признаком
Для людей, подверженных инсульту, головокружение может быть одним из ранних признаков этого опасного мозгового нарушения, допускают врачи.
Инсульт возникает как результат повреждение головного мозга, провокатором которого обычно становится закупорка ведущих к нему артерий. Ситуация, когда человека настигает инсульт, кажется внезапной, но совсем не редко ему предшествуют некоторые симптомы.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), одними из ранних признаков инсульта являются головокружение или потеря координации. Эксперты уточняют, что пострадавшие люди испытывают
«внезапное головокружение, проблемы с ходьбой, потерю равновесия или координации».
Они продолжают: ключевое слово здесь внезапное – человек неожиданно и резко начинает испытывать названные затруднения.
Исследователи отмечают, что ранние предупреждающие признаки могут проявляться за несколько дней до инсульта. Журналом Американской академии неврологии (American Academy of Neurology) были опубликованы данные, согласно которым около 43 процентов пациентов «могут испытывать симптомы транзиторного приступа в течение семи дней, предшествующих ему». Эти симптомы возникают из-за кратковременного прекращения притока крови к мозгу в результате транзиторного ишемического события. Они обычно непродолжительны, длятся несколько минут.
Ученые добавляют: некоторые из симптомов инсульта могут включать внезапное чувство слабости или онемение в руке или лице. Данные признаки, как и приступы головокружения, являются сигналом того, что на мозг что-то влияет. Например, так может проявляться кровяной сгусток, который закупоривает артерию и затрудняет кровоток, но в конце концов оказывается растворенным.
При появлении подобных симптомов следует обращаться за медицинской помощью. Несмотря на свою быстротечность, такие нарушения могут означать, что человек подвержен тромбозу и значительному риску повторного инсульта в последующие дни и недели.
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