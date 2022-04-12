Ослабленное сердце: изменения с телом, которые могут говорить о проблеме
Сердце может ослабевать с возрастом, и некоторые изменения с телом могут указывать на данную проблему, так что, заметив их, следует поговорить с кардиологом.
Если вы заметили, что ваше дыхание становится более тяжелым и сильно учащается даже в случае несущественных физических нагрузок, обратитесь к врачу – этот симптом является одним из самых показательных сигналов того, что с сердцем возникли проблемы.
Следующие пять признаков ослабленного или больного сердца также не следует игнорировать – они проявляются в виде определенных изменений с телом.
Отек лодыжек и ступней. Распухающие лодыжки и ступни могут быть ранним признаком сердечной недостаточности. Это происходит из-за того, что запас крови, ожидающий попадания в сердце, застаивается из-за его плохой работы и приводит к увеличению давления в венах. Поскольку давление в венах увеличивается, жидкость выталкивается в ткани, что и способствует отеку.
Боль в челюсти и шее. Сами медики говорят, что большинство людей знают свое тело лучше, чем любой специалист. Если возникает ощущение, что в его состоянии произошли изменения, и тело функционирует непривычно, нужно связываться с врачом. Например, вы можете чувствовать боль, которая начинает иррадиировать из груди в челюсть и шею.
Эректильная дисфункция. Мужчины должны помнить: проблема с кровеносными сосудами в одной области тела часто бывает связана с проблемами кровообращения в другой области. «Осечки» в постели нередко возникают в результате ослабленной работы сердечной мышцы.
Усталость. Все люди устают, но если ваша усталость не проходит, не игнорируйте ее. Допустим, раньше вы легко могли подняться на пару лестничных пролетов пешком, – но теперь едва можете подняться на один. То есть, тревожным признаком является потеря физической способности справляться с привычной нагрузкой или работой.
Нездоровые десны и зубы. Исследования показывают, что в их случае повышается риск опасного воспаления, которое, в свою очередь, усиливает подверженность сердечным приступам, инсульту. Бактерии, которые живут у нас во рту, могут проникнуть в кровоток, затем в сердце и напрямую заразить уязвимые сердечные клапаны.
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