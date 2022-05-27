Жировая болезнь печени: малоизвестный знак на коже может говорить, что ваша печень повреждена

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Жировая болезнь печени: малоизвестный знак на коже может говорить, что ваша печень повреждена

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — это хроническое заболевание, вызванное тем, что внутри клеток печени накапливается слишком много жира, что не связано с алкоголем. Хотя ранние стадии этого состояния редко бывают опасными, НАЖБП может привести к печеночной недостаточности или раку, если ее не лечить.

«Важно отметить, что большинство людей с НАЖБП не имеют симптомов и не знают, что они у них есть», — говорит гепатолог Алла Южнова в эксклюзивном интервью МедикФорум.

Она объяснила, что один признак, который может быть не распознан, — это мелкие кровеносные сосуды на поверхности кожи - на туловище и лице.
"Эти кровеносные сосуды или капилляры могут быть беспорядочно разбросаны и напоминать тонкие иглу или тонкую сеть красных и синих шелковых нитей".

Этот кожный признак часто указывает на основное заболевание печени и считается признаком цирроза.

Сосуды — не единственный контрольный признак этой стадии НАЖБП, другие симптомы включают:
  • Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
  • Зудящая кожа
  • Отек ног, лодыжек, стоп или живота 
К счастью, цирроз возникает после многих лет воспаления печени, и ему предшествуют три другие стадии НАЖБП.

Вторая и третья стадии — неалкогольный стеатогепатит и фиброз — также могли заявлять о себе симптомами.

Эти стадии могут вызывать симптомы, в том числе:
  • Тупая или ноющая боль в верхней правой части живота (над правой нижней частью ребер)
  • Экстремальная усталость
  • Необъяснимая потеря веса
  • Слабость

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