Жировая болезнь печени: малоизвестный знак на коже может говорить, что ваша печень повреждена
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — это хроническое заболевание, вызванное тем, что внутри клеток печени накапливается слишком много жира, что не связано с алкоголем. Хотя ранние стадии этого состояния редко бывают опасными, НАЖБП может привести к печеночной недостаточности или раку, если ее не лечить.
«Важно отметить, что большинство людей с НАЖБП не имеют симптомов и не знают, что они у них есть», — говорит гепатолог Алла Южнова в эксклюзивном интервью МедикФорум.
Она объяснила, что один признак, который может быть не распознан, — это мелкие кровеносные сосуды на поверхности кожи - на туловище и лице.
"Эти кровеносные сосуды или капилляры могут быть беспорядочно разбросаны и напоминать тонкие иглу или тонкую сеть красных и синих шелковых нитей".
Этот кожный признак часто указывает на основное заболевание печени и считается признаком цирроза.
Сосуды — не единственный контрольный признак этой стадии НАЖБП, другие симптомы включают:
- Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
- Зудящая кожа
- Отек ног, лодыжек, стоп или живота
Вторая и третья стадии — неалкогольный стеатогепатит и фиброз — также могли заявлять о себе симптомами.
Эти стадии могут вызывать симптомы, в том числе:
- Тупая или ноющая боль в верхней правой части живота (над правой нижней частью ребер)
- Экстремальная усталость
- Необъяснимая потеря веса
- Слабость
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