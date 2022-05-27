Жировая болезнь печени: малоизвестный знак на коже может говорить, что ваша печень повреждена

«Важно отметить, что большинство людей с НАЖБП не имеют симптомов и не знают, что они у них есть», — говорит гепатолог Алла Южнова в эксклюзивном интервью МедикФорум.

"Эти кровеносные сосуды или капилляры могут быть беспорядочно разбросаны и напоминать тонкие иглу или тонкую сеть красных и синих шелковых нитей".

Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)

Зудящая кожа

Отек ног, лодыжек, стоп или живота

Тупая или ноющая боль в верхней правой части живота (над правой нижней частью ребер)

Экстремальная усталость

Необъяснимая потеря веса

Слабость