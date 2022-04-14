Как снизить риск заражения коронавирусом на 98% без лекарств
Существуют три эффективных способа, выполнение которых позволяет уменьшить распространение COVID-19 на 98%. К такому выводу пришли исследователи из Brookhaven National Laboratory.
С самого начала пандемии COVID-19 человечеству неоднократно рассказывали о простых профилактических мерах, позволяющих избежать заражения. И вот теперь опубликованы итоги американского исследования, которое выделило три подобных меры, способных снизить риск воздушно-капельного заражения коронавирусом более чем на 98%. Эти меры срабатывали в 95% возможных сценариях заражения.
Полученные данные подразумевают, что если соблюдать социальную дистанцию в два метра, носить хорошо подобранную медицинскую маску и проводить тщательную вентиляцию помещений, то всё это практически гарантирует защиту от заражения. Конечно, в разного рода публичных местах, особенно на транспорте вроде метро или в автобусах всего этого добиться не получится. Но в офисах люди могли бы следовать данным мерам для того, чтобы защищать себя от заражения. Отметим, что снижение риска на 98% достигается даже без вакцинации, а если сюда включить и уколы, то уровень защиты, при идеальных условиях, достигнет 100%.
Именно поэтому авторы исследования настоятельно рекомендуют включить вакцинацию в самые эффективные меры защиты. Правда, сейчас вирус эволюционировал до штамма Омикрон, который обладает гораздо более высокой заразностью, поэтому пока не очень понятно, сработают ли эти меры в отношении новых мутаций коронавируса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Brookhaven National Laboratory
Здоровье
одна из семнадцати национальных лабораторий Министерства энергетики США. Находится в Аптоне
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