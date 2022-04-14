Как снизить риск заражения коронавирусом на 98% без лекарств

42 Фото: pixabay.com
Как снизить риск заражения коронавирусом на 98% без лекарств

Существуют три эффективных способа, выполнение которых позволяет уменьшить распространение COVID-19 на 98%. К такому выводу пришли исследователи из Brookhaven National Laboratory. 
 
С самого начала пандемии COVID-19 человечеству неоднократно рассказывали о простых профилактических мерах, позволяющих избежать заражения. И вот теперь опубликованы итоги американского исследования, которое выделило три подобных меры, способных снизить риск воздушно-капельного заражения коронавирусом более чем на 98%. Эти меры срабатывали в 95% возможных сценариях заражения. 
 
Полученные данные подразумевают, что если соблюдать социальную дистанцию в два метра, носить хорошо подобранную медицинскую маску и проводить тщательную вентиляцию помещений, то всё это практически гарантирует защиту от заражения. Конечно, в разного рода публичных местах, особенно на транспорте вроде метро или в автобусах всего этого добиться не получится. Но в офисах люди могли бы следовать данным мерам для того, чтобы защищать себя от заражения. Отметим, что снижение риска на 98% достигается даже без вакцинации, а если сюда включить и уколы, то уровень защиты, при идеальных условиях, достигнет 100%. 
 
Именно поэтому авторы исследования настоятельно рекомендуют включить вакцинацию в самые эффективные меры защиты. Правда, сейчас вирус эволюционировал до штамма Омикрон, который обладает гораздо более высокой заразностью, поэтому пока не очень понятно, сработают ли эти меры в отношении новых мутаций коронавируса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Brookhaven National Laboratory

Здоровье

одна из семнадцати национальных лабораторий Министерства энергетики США. Находится в Аптоне

Теги : защита от заражения, профилактика коронавируса