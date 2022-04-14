Специалисты назвали продукт для завтрака, снижающий уровень холестерина

«Я думаю, что добавление обогащенных пищевых продуктов в свой рацион — отличный вариант», - подчеркивает доктор Ли.

«После всасывания большинство растительных стеролов и станолов выводятся обратно в кишечник. Некоторые выводятся через печень с желчью», - подчеркивает доктор Ли.