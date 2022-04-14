Специалисты назвали продукт для завтрака, снижающий уровень холестерина
Йогурт, обогащенный растительными стеролами или станолами, помогает в борьбе с холестерином. Об это рассказала Доктор Дебора Ли. Она подчеркнула, что растительные стеролы способны снизить уровень холестерина на 10 %.
«Я думаю, что добавление обогащенных пищевых продуктов в свой рацион — отличный вариант», - подчеркивает доктор Ли.
Что такое растительные стеролы? Это химические вещества, похожие по форме и размеру на холестерин, встречающиеся в растениях. Когда они попадают в организм с пищей, они конкурируют с настоящим холестерином за абсорбцию в кишечнике. В результате в кровь всасывается меньше холестерина.
«После всасывания большинство растительных стеролов и станолов выводятся обратно в кишечник. Некоторые выводятся через печень с желчью», - подчеркивает доктор Ли.
Некоторые пищевые компании используют эти компоненты для обогащения своих молочных продуктов. Поэтому, если вам не нравится йогурт, можно выбрать другой вариант.
Для получения рекомендуемой суточной нормы растительных стеролов в количестве трех грамм, требуется съесть 120 грамм обогащенного йогурта. Доктор Ли предупреждает, что превышать дозировку не стоит. Дальнейшее снижение уровня холестерина может негативно повлиять на всасывание основных витаминов из кишечника.
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Дебора Ли
Здоровье
Доктор, специалист по сексуальному и репродуктивному здоровью
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