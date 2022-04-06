Диетолог Робсон: растительные стеролы являются "наиболее эффективными» для снижения холестерина"
Диета может быть простым способом снизить высокий уровень холестерина. «Для людей жизненно важно контролировать уровень холестерина, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал диетолог Роб Хобсон. Один из способов снизить его уровень на целых 10 процентов — это добавить в свой рацион растительные стеролы.
Высокий уровень холестерина описывает накопление жирового вещества, называемого холестерином, в ваших артериях. Хотя это состояние может не привлекать к себе внимания предупреждающими знаками, оно может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов. К счастью, употребление кремообразных продуктов, богатых растительными стеролами, может помочь.
«Растительные стеролы — это соединения растений, обладающие способностью выводить холестерин из организма», — пояснил диетолог.
Более того, Heart UK сообщает, что некоторые эксперты считают растительные лакомства «самым эффективным продуктом для снижения уровня холестерина».
Когда дело доходит до сокращения, которое вы можете ожидать, оно составляет от семи до 10 процентов.
«Из исследований мы знаем , что от 1,5 до 2,4 грамма растительных стеролов в день могут снизить уровень холестерина на 7–10 процентов за две-три недели», — добавил Хобсон.
Каковы пищевые источники растительных стеролов?
Растительные стеролы естественным образом содержатся в небольшом количестве продуктов растительного происхождения. Эти продукты, от фруктов до орехов, представляют собой натуральные источники.
Ранее Медикфорум писал о признаках онкологии.
Роб Хобсон
Здоровье
Врач-диетолог из Великобритании.
Оставить комментарий