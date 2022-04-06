Диетолог Робсон: растительные стеролы являются "наиболее эффективными» для снижения холестерина"

«Растительные стеролы — это соединения растений, обладающие способностью выводить холестерин из организма», — пояснил диетолог.

«Из исследований мы знаем , что от 1,5 до 2,4 грамма растительных стеролов в день могут снизить уровень холестерина на 7–10 процентов за две-три недели», — добавил Хобсон.

Каковы пищевые источники растительных стеролов?