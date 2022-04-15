Питания диабетиков: 4 лучшие специи, которые облегчают симптомы инсулинорезистентности

«Травы и добавки не могут вылечить диабет и не могут быть самостоятельным лечением. Но некоторые из них в сочетании с традиционным лечением могут облегчить симптомы диабета и снизить риск осложнений», - говорят эксперты Diabetes UK.

Корица

Пажитник

Имбирь

Джимнема