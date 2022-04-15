Питания диабетиков: 4 лучшие специи, которые облегчают симптомы инсулинорезистентности
Диабет является распространенным заболеванием, которое может привести к слишком высокому уровню сахара в крови. Но всего несколько простых изменений в вашем выборе продуктов питания могут стать самым простым способом снизить риск нежелательных симптомов диабета.
Инсулин необходим организму для преобразования сахара в крови в энергию. Некоторые пациенты не производят достаточного количества инсулина или их организм не реагирует на инсулин таким же образом, это может привести к повышению уровня сахара в крови. Лечение включает в себя стратегии образа жизни и иногда лекарства, но некоторые дополнительные методы лечения, такие как травы и добавки, могут помочь.
«Травы и добавки не могут вылечить диабет и не могут быть самостоятельным лечением. Но некоторые из них в сочетании с традиционным лечением могут облегчить симптомы диабета и снизить риск осложнений», - говорят эксперты Diabetes UK.
Это четыре специи, которые вы должны добавить в свой рацион, чтобы снизить риск развития диабета.
Корица
Уже несколько лет утверждается, что корица снижает уровень сахара в крови. Она работает, улучшая уровень чувствительности к инсулину у пациентов и улучшая пищеварение, говорится на медицинском веб-сайте.
Пажитник
Пажитник — это тип семян травы, которые можно измельчать и добавлять в блюда для аромата. Ученые утверждают, что пажитник может снизить уровень сахара в крови за счет повышения уровня инсулина.
Имбирь
Утверждается, что праздничный имбирь может помочь сбалансировать уровень сахара в крови больных диабетом. Исследователи обнаружили, что он снижает резистентность к инсулину у людей с диабетом 2 типа.
Джимнема
Джимнема — это растение, которое буквально переводится как «разрушитель сахара». Он работает аналогично пажитнику и просто повышает уровень инсулина у больных диабетом, говорится на медицинском сайте.
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Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
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