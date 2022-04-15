Физические упражнения во время беременности снижают риск диабета 2 типа у потомства

«С ростом материнского ожирения формируется тревожный цикл, когда риски диабета передаются из поколения в поколение, — рассказывает доцент Междисциплинарного института передовых наук Университета Тохоку и ведущий автор исследования Джоджи Кусуяма. — Остановка этого цикла является критической медицинской проблемой».

Новое исследование показало, что физические упражнения матери во время беременности улучшают метаболическое здоровье потомства, даже если мать страдает ожирением или придерживается диеты с высоким содержанием жиров. Физические упражнения повышают секретирование плацентой ключевого белка SOD3, что приводит к снижению риска развития диабета у потомства. Результаты опубликованы в журнале Diabetes.Материнское ожирение и диабет 2 типа находятся на подъеме. Более 30 % женщин детородного возраста в странах Запада и Азии имеют ожирение. Ожидается, что к 2045 году 630 миллионов человек будут жить с диабетом 2 типа. Дети, рожденные от матерей с ожирением или матерей с диабетом, имеют повышенный риск развития заболевания, даже если ведут здоровый образ жизни.Ранее исследовательская группа Тохоку показала, что физические упражнения во время беременности оказывают огромное влияние на метаболическое здоровье потомства, продемонстрировав, что SOD3, полученный из плаценты, играет ключевую роль в передаче потомству преимуществ от упражнений матери. При этом он может не ограничиваться этой функцией.Авторы предупреждают, что исследование было доклиническим с использованием лабораторных крыс. Чтобы оценить применимость результатов для людей потребуются дальнейшие исследования.Ранее стало известно, что бессонница связана с диабетом 2 типа