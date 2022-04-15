В России нет предпосылок для новых ковидных ограничений
По мнению вирусолога Александра Лукашева, пока в нашей стране нет серьёзных оснований для каких-либо жестких ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции. Впрочем, даже при нескольких десятках тысяч заболевших во время последней по времени волны такие меры не вводились на федеральном уровне.
Российские регионы продолжают плавно отменять масочный режим и другие ограничения, как если бы коронавирусная пандемия закончилась. Александр Лукашев не видит жёсткой необходимости в усилении коронавирусных ограничений, хотя и признаёт, что уже в конце следующего месяца на Россию может обрушиться новая волна, вызванная дополнительными мутациями штамма Омикрон. А именно в конце мая начале июня начинается сезон выпускных экзаменов, подразумевающий большие массовые мероприятия.
Лукашев убеждён, что с февральскими пиками майско-июньская волна не сравнится, а потому потенциальная угроза не оправдывает ужесточение существующих ограничений. Но вместе с тем, вирусолог особо подчеркивает, что люди из уязвимых категорий населения должны обязательно продолжать соблюдать рекомендации в виде социальной дистанции, ношения масок в публичных местах, а также вакцинации и ревакцинации.
За последнюю неделю, по оценке ВОЗ, на нашей планете зафиксирована самая низкая смертность от коронавируса за весь период пандемии. Однако даже эта организации пока не видит никаких признаков того, что пандемия COVID-19 подходит к концу. Вирус продолжает мутировать, что связано с низким уровнем коллективного иммунитета на планете. К примеру, в России он уже опустился ниже 46%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Лукашев
Здоровье
вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН)
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