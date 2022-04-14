Очередная волна пандемии будет слабее
По мнению вирусолога Александра Лукашева, новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в нашей стране окажется слабее, чем это было зимой нынешнего года. Одной из причин подобного может стать коллективный иммунитет.
Коллективный иммунитет в России продолжает снижаться, и, по официальным данным, он уже упал ниже 48%. Такая информация содержится на сайте Стопкоронавирус.рф. Показатель этот изменчив, и чем меньше россиян делают прививки, и чем больше проходит времени после завершения полной вакцинации при отсутствии ревакцинации, тем менее защищёнными оказываются люди перед угрозой нового заражения. Однако вирусолог Александр Лукашев считает, что новая волна заболеваемости коронавирусом в России будет менее мощной.
Сейчас во многих странах мира наблюдается очередной рост количества заболевших. До России эти волны докатываются с опозданием, и Лукашев прогнозирует, что новый всплеск у нас начнётся через несколько недель. Однако пиковые значения будут ощутимо меньшими, чем в феврале. И вовсе не потому, что в России сейчас проводится намного меньше тестов. Просто у россиян все еще сохраняется повышенным коллективный иммунитет, ну а штамм Омикрон, в большинстве случаев, вызывает мягкое течение коронавируса.
По оценкам российского Минздрава, новый подъем заболеваемости возможен уже в начале лета, хотя его можно предотвратить, если граждане будут более активно вакцинироваться. Пока же статистика говорит об обратном, спрос на вакцины продолжает резко падать, мобильные пункты вакцинации вообще потихоньку закрывают, и многие россияне искренне считают, чтобы пандемия закончилась. Однако, это не соответствует действительности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Лукашев
Медицина
вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук
Оставить комментарий