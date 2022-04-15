Дефицит витамина Е: доктор Хольц называет пять ключевых симптомов
От чувства онемения в теле до расплывчатого зрения – несколько симптомов могут говорить, что организм испытывает дефицит витамина Е.
Витамин Е является одним из важнейших для человеческого тела питательных веществ: он помогает защитить клетки от повреждений, укрепляет вашу иммунную систему, а предотвращает чрезмерное свертывание крови и тромбоз.
«Витамин E является мощным антиоксидантом – веществом, защищающим клетки от окисления, разрушения кислородом. Научно доказано, что витамин Е эффективнее других антиоксидантов защищает от окислительного повреждения клеточные мембраны – это способствует естественной защите организма от болезней и инфекций», - рассказала в интервью доктор Кристен Элизабет Хольц.
Врач уточнила, что женщинам ежедневно требуется около 4 мг витамина Е в рационе, тогда как мужчинам следует употреблять 3 мг. Здоровым людям восполнять уровень витамина в организме специалисты рекомендуют именно с пищей. Острый дефицит витамина Е обычно означает, что имеются внутренние патологии, не позволяющие телу усваивать его в нужной мере, – к ним, прежде всего, относятся заболевания печени и кишечника.
Доктор Хольц назвала несколько ключевых симптомов, которые могут указывать на дефицит витамина Е.
Слабость. Когда человек не потребляет достаточного количества витамина Е, мышцы могут подвергнуться окислительному стрессу, способствующему мышечной слабости.
Онемение. Иногда недостаток витамина Е вызывает периферическую невропатию, означающую повреждение нервов на отдаленных участках тела, например, в конечностях. Нервные волокна перестают правильно передавать сигналы, из-за чего возникают боли, покалывание или чувство онемения.
Проблемы с координацией. Еще один побочный эффект дефицита витамина Е связан с атрофией некоторых нейронов в головном мозге, ответственных за контроль движений и баланс тела.
Нарушение зрения. Люди, не получающие достаточного количества витамина Е, подвергаются более высокому риску повреждения световых рецепторов в сетчатке глаз, что со временем вызывает эффект нечеткого, расплывчатого зрения.
Ослабленная иммунная система. Когда она не работает должным образом, организму становится труднее сопротивляться инфекциям. Доктор Хольц подчеркнула, что витамин Е играет ключевую роль в поддержке иммунной системы организма, благоприятствуя росту Т-клеток, которые помогают телу бороться с инфекционным возбудителями. Частые простуды могут быть симптомом того, что вам не хватает данного витамина.
Какие продукты содержат витамин Е. Наиболее богатыми его источниками являются растительные масла, включая рапсовое, подсолнечное, соевое, кукурузное, оливковое. Также витамина содержится в орехах, семечках.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с повышенным холестерином все равно следует употреблять в пищу жир.
Кристен Элизабет Хольц (Kristen Elizabeth Holtz)
Здоровье
семейный врач, доктор медицинскх наук
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