Дефицит витамина Е: доктор Хольц называет пять ключевых симптомов

«Витамин E является мощным антиоксидантом – веществом, защищающим клетки от окисления, разрушения кислородом. Научно доказано, что витамин Е эффективнее других антиоксидантов защищает от окислительного повреждения клеточные мембраны – это способствует естественной защите организма от болезней и инфекций», - рассказала в интервью доктор Кристен Элизабет Хольц.

Витамин Е является одним из важнейших для человеческого тела питательных веществ: он помогает защитить клетки от повреждений, укрепляет вашу иммунную систему, а предотвращает чрезмерное свертывание крови и тромбоз.Врач уточнила, что женщинам ежедневно требуется около 4 мг витамина Е в рационе, тогда как мужчинам следует употреблять 3 мг. Здоровым людям восполнять уровень витамина в организме специалисты рекомендуют именно с пищей. Острый дефицит витамина Е обычно означает, что имеются внутренние патологии, не позволяющие телу усваивать его в нужной мере, – к ним, прежде всего, относятся заболевания печени и кишечника.Доктор Хольц назвала несколько ключевых симптомов, которые могут указывать на дефицит витамина Е.Когда человек не потребляет достаточного количества витамина Е, мышцы могут подвергнуться окислительному стрессу, способствующему мышечной слабости.Иногда недостаток витамина Е вызывает периферическую невропатию, означающую повреждение нервов на отдаленных участках тела, например, в конечностях. Нервные волокна перестают правильно передавать сигналы, из-за чего возникают боли, покалывание или чувство онемения.Еще один побочный эффект дефицита витамина Е связан с атрофией некоторых нейронов в головном мозге, ответственных за контроль движений и баланс тела.Люди, не получающие достаточного количества витамина Е, подвергаются более высокому риску повреждения световых рецепторов в сетчатке глаз, что со временем вызывает эффект нечеткого, расплывчатого зрения.Когда она не работает должным образом, организму становится труднее сопротивляться инфекциям. Доктор Хольц подчеркнула, что витамин Е играет ключевую роль в поддержке иммунной системы организма, благоприятствуя росту Т-клеток, которые помогают телу бороться с инфекционным возбудителями. Частые простуды могут быть симптомом того, что вам не хватает данного витамина.Наиболее богатыми его источниками являются растительные масла, включая рапсовое, подсолнечное, соевое, кукурузное, оливковое. Также витамина содержится в орехах, семечках.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с повышенным холестерином все равно следует употреблять в пищу жир