Долгое сидение в туалете может привести к ректальному кровотечению — симптомы

«Когда вы сидите там, когда ваш анус находится на другом уровне, чем остальная часть нижней половины, это оказывает дополнительное давление на вены в нижней части прямой кишки. Это может в конечном итоге привести к геморрою, который может быть неудобным и привести к ректальному кровотечению».

Каковы симптомы геморроя?

«Геморрой можно определить по таким признакам, как ярко-красная кровь на туалетной бумаге после вытирания или в унитазе».

Зуд ануса.

Ощущение, что вам все еще нужно какать после посещения туалета.

Слизь на нижнем белье или на туалетной бумаге после вытирания ягодиц.

Боль вокруг ануса.



