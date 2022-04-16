Долгое сидение в туалете может привести к ректальному кровотечению — симптомы
В среднем человек проводит в туалете в среднем около трех с половиной часов в неделю, однако это может быть не идеально для его ягодиц. «Хотя вам может нравиться сидеть на унитазе, читать газету или листать страницы в социальных сетях, это может повредить вашу прямую кишку», — предупредила врач, эксперт по здоровью и благополучию Стефани Тейлор.
Эксперт объяснил, что слишком долгое сидение в туалете может вызвать геморрой и спровоцировать ректальное кровотечение.
Она сказала:
«Когда вы сидите там, когда ваш анус находится на другом уровне, чем остальная часть нижней половины, это оказывает дополнительное давление на вены в нижней части прямой кишки. Это может в конечном итоге привести к геморрою, который может быть неудобным и привести к ректальному кровотечению».Если вы не в курсе, геморрой, также известный как геморрой, представляет собой шишки внутри и вокруг ягодиц. К счастью, они, как правило, проходят сами по себе через несколько дней, и вы также можете многое сделать для их лечения, пояснили в NHS.
Каковы симптомы геморроя?
Тейлор сказал:
«Геморрой можно определить по таким признакам, как ярко-красная кровь на туалетной бумаге после вытирания или в унитазе».
Раздражение вокруг заднего прохода является еще одним симптомом. Указав на другой признак, она добавила: «Дискомфорт при дефекации или комок кожи, который проталкивается через задний проход (внутренний геморрой)».
Врач дополнительных симптомов, которые могут помочь вам определить виновника:
- Зуд ануса.
- Ощущение, что вам все еще нужно какать после посещения туалета.
- Слизь на нижнем белье или на туалетной бумаге после вытирания ягодиц.
- Боль вокруг ануса.
Стефани Тейлор
Здоровье
Врач, управляющий директор и основатель Kegel8, самого продаваемого тренажера для мышц тазового дна в Великобритании.
Оставить комментарий