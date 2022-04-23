Врач Тейлор: напряжение в туалете может вызвать выпадение прямой кишки - симптомы

«Твердый стул может вызывать боль, особенно когда вы напрягаетесь, так как это оказывает давление на мышцы и кровеносные сосуды, вызывая их набухание», — объясняет эксперт по здоровью и благополучию Стефани Тейлор.

«Напряжение может привести к анальным трещинам — небольшому разрыву в толстой кишке возле ануса, который может вызывать зуд, боль и кровотечение».

«Предупреждающие признаки анальных трещин включают сильную боль во время и после дефекации. Кровь в стуле или [на] туалетной бумаге после дефекации, шишки или кожные бородавки вокруг ануса».