Врач Тейлор: напряжение в туалете может вызвать выпадение прямой кишки - симптомы
Ваш кишечник может быть не в восторге от длительной скучной диеты. Кроме того, эксперт предупреждает, что запор — не самое «худшее» последствие, с которым вы можете столкнуться в результате. Это связано с тем, что напряжение в туалете может привести к различным проблемам со здоровьем, включая выпадение прямой кишки.
«Твердый стул может вызывать боль, особенно когда вы напрягаетесь, так как это оказывает давление на мышцы и кровеносные сосуды, вызывая их набухание», — объясняет эксперт по здоровью и благополучию Стефани Тейлор.
Затем это может привести к различным осложнениям, начиная от выпадения прямой кишки и заканчивая анальными трещинами.
Натуживание в туалете может оставить вам нежелательный отпечаток в виде проблем со здоровьем, предупредил Тейлор.
«Напряжение может привести к анальным трещинам — небольшому разрыву в толстой кишке возле ануса, который может вызывать зуд, боль и кровотечение».От боли до комков, эксперт объяснил, как определить это болезненное состояние.
«Предупреждающие признаки анальных трещин включают сильную боль во время и после дефекации. Кровь в стуле или [на] туалетной бумаге после дефекации, шишки или кожные бородавки вокруг ануса».
Видимый разрыв или трещина вокруг ягодиц и дискомфорт при мочеиспускании также могут указывать на анальные трещины. Тем не менее, это не «худший» возможный результат напряжения для здоровья, так как оно также может привести к выпадению прямой кишки.
Выпадение прямой кишки происходит, когда прямая кишка выскальзывает за пределы ануса. Это может быть замечено по массе вне заднего прохода, а также по неспособности контролировать свои движения кишечника, или подтекание крови или слизи. Другими явными признаками этого страшного состояния являются ощущение, что ваш кишечник не опорожнился должным образом.
Попробуйте увеличить потребление клетчатки, чтобы расслабить кишечник.
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Стефани Тейлор
Здоровье
Врач-хирург из больницы Оклахомы (США).
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