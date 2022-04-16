Врач Хилари рассказывает как предотвратить упадок мозга в старости — 5 советов
Доктор Хилари Джонс рекомендует людям «маленькие способы» снизить риск развития деменции, от корректировки диеты до стимуляции мозга.
«По мере того, как мы становимся старше, очень важно поддерживать активность ума», — сказала доктор Хилари. «Вы можете сделать это, бросая вызов своему мозгу с помощью головоломок, читая книги, изучая новые навыки или посещая уроки рисования».
Чтобы поддерживать мозг в тонусе, не обязательно вступать в MENSA — крупнейшее и старейшее общество людей с высоким IQ в мире — это может быть так же просто, как общение с близкими. Чтобы защитить мозг от токсинов, также рекомендуется держаться подальше от сигаретного дыма и ограничить воздействие алкоголя на организм.
«Мы знаем, что курение наносит большой вред организму, в том числе кровеносным сосудам головного мозга и сердцу», — пояснила доктор Хилари. «Если вы курите, вы не только повышаете риск развития рака и сердечных заболеваний, но и увеличиваете риск слабоумия».
Доктор Хилари предостерегает:
«Пьянство — это особенно плохо, потому что вы подвергаете свой мозг воздействию очень токсичных доз алкоголя за один присест. Ваш мозг и печень будут вам благодарны за то, что вы сократили и распределили свои юниты в течение недели».
В дополнение к удалению токсинов из рациона, вы должны убедиться, что он полезен для здоровья другими способами, чтобы свести к минимуму риск слабоумия.
«Здоровая, сбалансированная диета, которая включает в себя множество различных групп продуктов, разумные порции и не слишком много угощений, — это действительно отличный способ оставаться здоровым», — сказала доктор Хилари. «Средиземноморская диета — отличный способ добиться этого».
Благотворительная организация по борьбе с холестерином Heart UK объяснила, из чего состоит средиземноморская диета, например:
- Овощи
- Фрукты
- Бобовые
- Орехи
- Хлопья
- Зерновые
- Рыба
- Ненасыщенные жиры
Ранее Медикфорум писал о позеленевшем картофеле.
Хилари Джонс
Здоровье
Английский врач общей практики, ведущий и писатель по медицинским вопросам, известный своими выступлениями в СМИ, особенно на телевидении.
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