Врач Хилари рассказывает как предотвратить упадок мозга в старости — 5 советов

«По мере того, как мы становимся старше, очень важно поддерживать активность ума», — сказала доктор Хилари. «Вы можете сделать это, бросая вызов своему мозгу с помощью головоломок, читая книги, изучая новые навыки или посещая уроки рисования».

«Мы знаем, что курение наносит большой вред организму, в том числе кровеносным сосудам головного мозга и сердцу», — пояснила доктор Хилари. «Если вы курите, вы не только повышаете риск развития рака и сердечных заболеваний, но и увеличиваете риск слабоумия».

«Пьянство — это особенно плохо, потому что вы подвергаете свой мозг воздействию очень токсичных доз алкоголя за один присест. Ваш мозг и печень будут вам благодарны за то, что вы сократили и распределили свои юниты в течение недели».

«Здоровая, сбалансированная диета, которая включает в себя множество различных групп продуктов, разумные порции и не слишком много угощений, — это действительно отличный способ оставаться здоровым», — сказала доктор Хилари. «Средиземноморская диета — отличный способ добиться этого».

Овощи

Фрукты

Бобовые

Орехи

Хлопья

Зерновые

Рыба

Ненасыщенные жиры