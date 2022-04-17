Завтрак до 7 утра продлевает жизнь – держитесь подальше от этих продуктов
Завтрак человека закладывает основу для остальной части его дня и даже, возможно, для остальной части его жизни. Из-за повышения уровня сахара в крови, уровня холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний некоторые продукты являются синонимами связанных с ними рисков для здоровья. Имея это в виду, какие продукты для завтрака хуже всего влияют не только на общее состояние здоровья, но и на продолжительность жизни, и когда лучше всего их есть?
Исследования показали, что более здоровое питание может увеличить продолжительность жизни на шесть-семь лет у взрослых среднего возраста, а у молодых людей — примерно на десять лет.
Основными диетическими факторами риска смертности являются диеты с высоким содержанием натрия, низким содержанием цельного зерна, низким содержанием фруктов, низким содержанием орехов и семян, низким содержанием овощей и низким содержанием омега-3 жиров. Завтрак считается самым важным приемом пищи за день, но теперь эксперты считают, что употребление его на рассвете также может помочь вам жить дольше.
Употребление завтрака в 7 утра может увеличить продолжительность жизни. Но согласно исследованиям, ожидание до 10 утра может привести к преждевременной смерти.
Исследователи из Городского университета Нью-Йорка отслеживали более 34 000 американцев в возрасте старше 40 лет в течение нескольких десятилетий.
Результаты показали, что у тех, кто завтракает с 6 до 7 утра, вероятность преждевременной смерти от серьезных заболеваний, таких как сердечные заболевания или рак, на 6% ниже, чем у тех, кто регулярно завтракает в 8 утра, и на 12% меньше риск преждевременной смерти. ранней смерти, чем другие, которые сначала поели в 10 утра.
Что касается наихудших продуктов для завтрака, следует избегать добавления сахара.
К ним относятся:
- Йогурты с высоким содержанием сахара
- Мюсли с высоким содержанием сахара
- Ультраобработанные замороженные блюда
- Батончики для завтрака
- Выпечка
City University of New York
Здоровье
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