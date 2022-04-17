«Готовые соусы, соевый соус, бульонные кубики и гранулы соуса могут быть очень солеными. Ищите варианты с низким содержанием соли или попробуйте новые ароматизаторы».

Определенные продукты могут протянуть руку помощи, когда вы пытаетесь снизить высокое кровяное давление. Однако других следует избегать, предупреждаетЧтобы поддерживать уровень соли в пределах нормы, благотворительная организация также рекомендует контролировать потребление соли. Хотя вы можете не подозревать, что бульонные кубики или гранулы соуса повышают риск артериального давления, компания Blood Pressure UK советует «избегать» их.Основной продукт китайской еды на вынос — соевый соус — также попал в этот список «очень соленых приправ».Вы не должны употреблять более шести граммов соли в день, что соответствует 2,4 граммам натрия. Хотя один единственный кубик бульона не нарушит этот баланс, речь идет о том, чтобы содержание соли в вашем ежедневном меню не превышало лимит. Однако с соевым соусом немного сложнее, так как он имеет самое высокое содержание соли.Ранее Медикфорум писал о продуктах, которые препятствуют выпадению волос.