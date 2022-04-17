Рак: четыре масла при жарке выделяют токсины, которые способствуют болезни

«Некоторые соединения, выделяемые из четырех натуральных масел, могут быть токсичными для организма. По этой причине такие масла не следует использовать для жарки продуктов. В частности, кукурузное, подсолнечное, пальмовое и соевое масла начинают при нагреве выделять химические вещества, известные как альдегиды», - констатируют ученые.

Привычки, связанные с кулинарией, влияют на подверженность людей раку. Имеются исследовательские данные, которые показывают, что четыре кулинарных масла при термической обработке выделяют токсичные химические вещества, связанные с болезньюВ частности, исследование, проведенное Университетом ДеМонфорта, показало, что блюда, обжаренные на растительных маслах, содержат в 200 раз больше альдегидов, чем дневная норма, рекомендованная ВОЗ. Специалисты полагают, что данные вещества окисляются в организме, при этом образуются соединения, которые могут способствовать росту и выживанию раковых клеток.В свою очередь, другое распространенное кулинарное масло – подсолнечное – является более устойчивым к жарке: такое масло можно нагревать до более высоких температур. Однако нельзя допускать нагрева масла до задымления: оно богато полиненасыщенными жирами, которые при сильном нагревании распадаются на альдегиды.Говоря о том, какие жиры являются наиболее предпочтительными для приготовления пищи, исследователи отметили: оливковое масло, натуральное сало и сливочное масло связаны с гораздо меньшим количеством альдегидов, образующихся в процессе жарки. По словам ученых, масла, состоящие из мононенасыщенных и насыщенных жиров, являются более термостабильными.Кроме того, эксперты советуют не использовать повторно масло, в котором уже жарились какие-то продукты. Имеющиеся данные говорят, что масло в этом случае становится потенциальным канцерогеном, повышая вероятность рака толстой кишки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими бывают наследственные виды рака.