Остеоартрит: шишки в середине пальцев или на концах - ранние признаки
Остеоартроз чаще всего поражает суставы рук, коленей, бедер, нижней части спины и шеи. Когда это происходит, ткани, которые обычно амортизируют суставную щель, изнашиваются. Со временем человек начнет испытывать боль в суставах, скованность и даже видимое увеличение сустава.
Симптомы остеоартрита включают болезненность в суставах, усиление боли и тугоподвижность, когда сустав не двигался какое-то время, а суставы кажутся немного больше, чем обычно. Ощущение трения или треска или звук в суставах, слабость и атрофия мышц также являются симптомами остеоартрита.
По данным клиники Майо, симптомы артрита могут проявляться и на пальцах. Остеоартрит может привести к образованию шишек (узлов) на пальцах. Узелки Бушара формируются в середине пальцев, а узелки Гебердена формируются на концах пальцев.
Узлы Бушара представляют собой костные разрастания средних суставов пальцев, также известные как проксимальные межфаланговые (ПМФ) суставы. Это первые суставы сразу над суставами.
Узлы Гебердена представляют собой небольшие костные разрастания, которые появляются на суставе, ближайшем к кончику пальца. Узлы Бушара встречаются реже, чем узлы Гебердена, которые представляют собой костные разрастания дистальных межфаланговых (ДМФ) суставов, ближайших к кончикам пальцев. Они могут вызвать боль и ограничение движений в руках.
Существует ряд методов лечения остеоартрита, включая меры по изменению образа жизни, медикаментозное лечение и поддерживающую терапию. Эксперты рекомендуют, чтобы физические упражнения были одним из основных методов лечения пациентов с остеоартритом, поскольку они наращивают мышечную массу и помогают укрепить суставы.
Кроме того, физические упражнения могут помочь человеку похудеть и, следовательно, уменьшить нагрузку на суставы. Врач общей практики может назначить индивидуальный режим упражнений, который лучше всего поможет в лечении артрита их пациента.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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