Деменция: симптомы «ранней стадии» дегенерации мозга — от настроения до речи

«Люди становятся более раздражительными — возможно, в отчаянии из-за утраченных способностей — или легко расстраиваются. Человек часто может быть более замкнутым, неуверенным в себе и терять интерес к хобби или людям».

«Например, человек может не помнить недавние события или может продолжать терять вещи (например, ключи и очки) по дому. Потеря памяти часто является первым и основным симптомом ранней болезни Альцгеймера».

Трудности с концентрацией внимания

Трудно выполнять привычные повседневные задачи (запутаться в правильной сдаче при совершении покупок)

Путается во времени и месте