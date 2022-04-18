Деменция: симптомы «ранней стадии» дегенерации мозга — от настроения до речи
Хотя ранние стадии деменции, как правило, вызывают «относительно легкие» симптомы, есть некоторые общие признаки, которые могут помочь вам идентифицировать синдром. К симптомам «ранней стадии» относятся изменения настроения и эмоций, трудности с речью и проблемы с памятью.
Деменция может воздействовать на всех по-разному, из-за чего ранние симптомы «не всегда легко» обнаружить, объясняет Общество болезни Альцгеймера.
Многие люди смогут продолжать быть независимыми на ранних этапах, нуждаясь лишь в небольшой помощи в выполнении повседневных задач. Одним из ранних предупредительных признаков, которые может испытывать человек, являются изменения настроения и эмоциональные изменения.
От беспокойства до испуга человек может чувствовать целый ряд различных настроений и эмоций. Общество Альцгеймера отмечает:
«Люди становятся более раздражительными — возможно, в отчаянии из-за утраченных способностей — или легко расстраиваются. Человек часто может быть более замкнутым, неуверенным в себе и терять интерес к хобби или людям».
Еще одним симптомом деменции на ранней стадии являются языковые трудности.
Несмотря на то, что каждый может время от времени забывать слово, этот признак может стать обычным явлением в состоянии мозга. Пациент может изо всех сил пытаться найти правильное слово или испытывать трудности с пониманием того, что ему говорят. В зависимости от конкретного типа деменции у вас могут возникнуть различные проблемы с речью. Самым известным признаком этого состояния являются проблемы с памятью.
«Например, человек может не помнить недавние события или может продолжать терять вещи (например, ключи и очки) по дому. Потеря памяти часто является первым и основным симптомом ранней болезни Альцгеймера».
Другие признаки:
- Трудности с концентрацией внимания
- Трудно выполнять привычные повседневные задачи (запутаться в правильной сдаче при совершении покупок)
- Путается во времени и месте
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Alzheimer’s Society
Здоровье
Благотворительная организация Соединенного Королевства, занимающаяся исследованиями и уходом за людьми с деменцией и их опекунами.
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