Онкология: вы чувствуете этот запах? Тип опухоли, влияющий на обоняние

"Когда рак начинается конкретно в нервах, которые влияют на ваше обоняние, это известно как обонятельная нейробластома», — говорит John Hopkins Medicine. «Обонятельная нейробластома часто возникает на крыше носовой полости. В нем задействована решетчатая пластинка, которая представляет собой кость между глазами и расположена глубоко в черепе".

Боль вокруг глаз

Заложенность или заложенность, которые ухудшаются или не улучшаются

Заложенность носа

Назальный дренаж в горле (постназальный затек)

Слезящиеся глаза

Носовые кровотечения

Гной из носа

Онемение лица или зубов

Шатающиеся зубы

Снижение обоняния

Потеря или изменение зрения

Боль в ушах или давление

Проблемы с открыванием рта

Увеличение лимфатических узлов на шее