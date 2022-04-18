Онкология: вы чувствуете этот запах? Тип опухоли, влияющий на обоняние
Обонятельные нейробластомы — редкие злокачественные опухоли, возникающие из обоняния и распространяющиеся в полость носа. Запах или его отсутствие являются основными индикаторами риска.
Обонятельная нейробластома — опухоль, растущая в полости носа.
В носовой полости есть нервы и другие ткани, отвечающие за обоняние. Этот вид опухоли начинается в полости носа и может прорасти в близлежащие глаза и мозг.
"Когда рак начинается конкретно в нервах, которые влияют на ваше обоняние, это известно как обонятельная нейробластома», — говорит John Hopkins Medicine. «Обонятельная нейробластома часто возникает на крыше носовой полости. В нем задействована решетчатая пластинка, которая представляет собой кость между глазами и расположена глубоко в черепе".
Симптомы обонятельной нейробластомы включают:
- Боль вокруг глаз
- Заложенность или заложенность, которые ухудшаются или не улучшаются
- Заложенность носа
- Назальный дренаж в горле (постназальный затек)
- Слезящиеся глаза
- Носовые кровотечения
- Гной из носа
- Онемение лица или зубов
- Шатающиеся зубы
- Снижение обоняния
- Потеря или изменение зрения
- Боль в ушах или давление
- Проблемы с открыванием рта
- Увеличение лимфатических узлов на шее
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John Hopkins Medicine
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