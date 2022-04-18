Онкология: вы чувствуете этот запах? Тип опухоли, влияющий на обоняние

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Онкология: вы чувствуете этот запах? Тип опухоли, влияющий на обоняние

Обонятельные нейробластомы — редкие злокачественные опухоли, возникающие из обоняния и распространяющиеся в полость носа. Запах или его отсутствие являются основными индикаторами риска.

Обонятельная нейробластома — опухоль, растущая в полости носа.

В носовой полости есть нервы и другие ткани, отвечающие за обоняние. Этот вид опухоли начинается в полости носа и может прорасти в близлежащие глаза и мозг. 

"Когда рак начинается конкретно в нервах, которые влияют на ваше обоняние, это известно как обонятельная нейробластома», — говорит John Hopkins Medicine. «Обонятельная нейробластома часто возникает на крыше носовой полости. В нем задействована решетчатая пластинка, которая представляет собой кость между глазами и расположена глубоко в черепе".

Симптомы обонятельной нейробластомы включают:
  • Боль вокруг глаз
  • Заложенность или заложенность, которые ухудшаются или не улучшаются
  • Заложенность носа
  • Назальный дренаж в горле (постназальный затек)
  • Слезящиеся глаза
  • Носовые кровотечения
  • Гной из носа
  • Онемение лица или зубов
  • Шатающиеся зубы
  • Снижение обоняния
  • Потеря или изменение зрения
  • Боль в ушах или давление
  • Проблемы с открыванием рта
  • Увеличение лимфатических узлов на шее

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John Hopkins Medicine

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Теги : онкология, симптомы рака, советы специалистов