Врач Соломатина пояснила, как связаны резкое повышение давления и витамин D

«Резко давление может высоко подниматься от недостатка витамина D. Плюс витамин D необходим для снятия раздражительности. Когда мы нервничаем, находимся в хроническом стрессе, давление тоже может очень сильно повышаться», - заметила врач.

В своем интервью , ссылаясь на исследовательские данные, диетолог Елена Соломатина сообщила, что состояние артериального давления в человеческом организме определенным образом связано с уровнем витамина D. Если «солнечного» витамина недостает, могут происходить колебания АД и, в частности, давление может резко повышаться. Специалист заметила, что нехватка витамина сопряжена с развитием метаболического синдрома, влияющего на появление гипертонии.Лучшим способом восполнить содержание этого витамина в организме являются прогулки на свежем воздухе. Витамин D называют «солнечным», он вырабатывается организмом под воздействием солнечных лучей, и это происходит даже когда мы гуляем в достаточно пасмурную погоду. В условиях яркого солнца ежедневно достаточно получать 15 минут солнечных ванн.В определенной степени восполнять его недостаток помогают продукты – следует есть яйца всмятку, жирную рыбу, печень трески, скумбрию, сельдь, сайру, грибы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами может проявляться дефицит витамина Е