Долгий ковид: боль в суставах может быть признаком

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Долгий ковид: боль в суставах может быть признаком

Клиника Майо сообщает, что несколько общих признаков и симптомов, которые сохраняются после ковида с течением времени, включают боль в суставах. Проблемы с суставами и мышцами распространены и включают проблемы с плечами, шеей, спиной и коленями. 

В нем говорится:
«Когда люди плохо себя чувствуют, они менее активны, чем обычно. Это может вызвать боли, скованность и мышечную слабость».

Орган здоровья говорит:
«Мышечная слабость может привести к трудностям при таких действиях, как стояние, подъем по лестнице, хватание предметов руками или поднятие рук над головой. Некоторые люди испытывают повсеместную боль, которая может приходить и уходить на какое-то время, пока вы выздоравливаете. Также они испытывают странные или измененные ощущения, такие как онемение или покалывание, слабость в руках или ногах. Многие проблемы с суставами и мышцами после Covid проходят довольно быстро. Забота о ваших суставах и мышцах — действительно важная часть вашего выздоровления».

Клиника Майо говорит, что есть ряд других общих признаков и симптомов, которые сохраняются с течением времени.

Это включает:
  • Усталость
  • Одышка или затрудненное дыхание
  • Кашель
  • Грудная боль
  • Проблемы с памятью, концентрацией или сном
  • Мышечная боль и головная боль
  • Быстрое или учащенное сердцебиение
  • Потеря обоняния или вкуса
  • Депрессия или тревога
  • Высокая температура
  • Головокружение
  • Ухудшение симптомов после физической или умственной деятельности
Вероятность наличия долгосрочных симптомов, по-видимому, не связана с тем, насколько вы больны, когда вы впервые заболели COVID-19. Люди, у которых сначала были легкие симптомы, могут иметь долгосрочные проблемы.

Ранее Медикфорум писал о признаках деменции.

Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

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Теги : долгий ковид, коронавирус, боль в суставах