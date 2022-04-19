Долгий ковид: боль в суставах может быть признаком
Клиника Майо сообщает, что несколько общих признаков и симптомов, которые сохраняются после ковида с течением времени, включают боль в суставах. Проблемы с суставами и мышцами распространены и включают проблемы с плечами, шеей, спиной и коленями.
В нем говорится:
«Когда люди плохо себя чувствуют, они менее активны, чем обычно. Это может вызвать боли, скованность и мышечную слабость».
Орган здоровья говорит:
«Мышечная слабость может привести к трудностям при таких действиях, как стояние, подъем по лестнице, хватание предметов руками или поднятие рук над головой. Некоторые люди испытывают повсеместную боль, которая может приходить и уходить на какое-то время, пока вы выздоравливаете. Также они испытывают странные или измененные ощущения, такие как онемение или покалывание, слабость в руках или ногах. Многие проблемы с суставами и мышцами после Covid проходят довольно быстро. Забота о ваших суставах и мышцах — действительно важная часть вашего выздоровления».
Клиника Майо говорит, что есть ряд других общих признаков и симптомов, которые сохраняются с течением времени.
Это включает:
- Усталость
- Одышка или затрудненное дыхание
- Кашель
- Грудная боль
- Проблемы с памятью, концентрацией или сном
- Мышечная боль и головная боль
- Быстрое или учащенное сердцебиение
- Потеря обоняния или вкуса
- Депрессия или тревога
- Высокая температура
- Головокружение
- Ухудшение симптомов после физической или умственной деятельности
Ранее Медикфорум писал о признаках деменции.
Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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