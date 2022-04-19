Долгий ковид: боль в суставах может быть признаком

«Когда люди плохо себя чувствуют, они менее активны, чем обычно. Это может вызвать боли, скованность и мышечную слабость».

«Мышечная слабость может привести к трудностям при таких действиях, как стояние, подъем по лестнице, хватание предметов руками или поднятие рук над головой. Некоторые люди испытывают повсеместную боль, которая может приходить и уходить на какое-то время, пока вы выздоравливаете. Также они испытывают странные или измененные ощущения, такие как онемение или покалывание, слабость в руках или ногах. Многие проблемы с суставами и мышцами после Covid проходят довольно быстро. Забота о ваших суставах и мышцах — действительно важная часть вашего выздоровления».

Усталость

Одышка или затрудненное дыхание

Кашель

Грудная боль

Проблемы с памятью, концентрацией или сном

Мышечная боль и головная боль

Быстрое или учащенное сердцебиение

Потеря обоняния или вкуса

Депрессия или тревога

Высокая температура

Головокружение

Ухудшение симптомов после физической или умственной деятельности