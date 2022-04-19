Ортодонт рассказала, какие зубы нужны особенно беречь с детства

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зубы

А вы знали, что некоторые зубы вырастают сразу коренными, а не молочными? Врач-ортодонт Ксения Пушкина объяснила, почему за ними нужен особенно тщательный уход.

Если вы думали, что все зубы нашей челюсти вырастают сначала молочными, то это не совсем так. Некоторые из них появляются один раз и навсегда — это так называемые «шестерки», дальние жевательные зубы, расположенные в боковой части челюсти.
«Многие родители, ожидая, что молочные „шестерки“ рано или поздно сменятся постоянными зубами, машут на них рукой. Тем временем, зубы, не выдержав пренебрежительного к ним отношения, частенько портятся и разрушаются. Посмотрите на шестые зубы у себя. Скорее всего, именно они у вас — с пломбой, коронкой, или вовсе отсутствуют», — говорит эксперт.
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Доктор отмечает, что строение этих зубов уникальное, их поверхность покрыта буграми, повторить которые в точности никакая пломба не в состоянии. На эти зубы возложена колоссальная ответственность — они удерживают на себе весь прикус,  пока другие зубы сменяются на постоянные. ⠀

Именно поэтому нужно крайне ответственно подготовиться к появлению этих зубов. Это избавит вас и ребенка от множества проблем в будущем. Ни в коем случае нельзя допустить разрушения этих «шестерок».

Сразу после появления зубы нужно тщательно чистить, создать необходимые условия для их минерализации. Тогда зуб не будет разрушаться.

Если кариеса и других патологий избежать не удалось, и пломба все-таки стоит, менять ее нужно регулярно, даже если ее состояние кажется вам вполне нормальным. Ходить с одной пломбой 5-10 лет вредно, поскольку ее поверхность постепенно стирается и становится плоской.
Ксения Пушкина
Ксения Пушкина
Здоровье
Врач-ортодонт, стоматолог
Теги : Ксения Пушкина, жевательные зубы, прикус