Ортодонт рассказала, какие зубы нужны особенно беречь с детства

А вы знали, что некоторые зубы вырастают сразу коренными, а не молочными? Врач-ортодонт Ксения Пушкина объяснила, почему за ними нужен особенно тщательный уход.

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Если вы думали, что все зубы нашей челюсти вырастают сначала молочными, то это не совсем так. Некоторые из них появляются один раз и навсегда — это так называемые «шестерки», дальние жевательные зубы, расположенные в боковой части челюсти.

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«Многие родители, ожидая, что молочные „шестерки“ рано или поздно сменятся постоянными зубами, машут на них рукой. Тем временем, зубы, не выдержав пренебрежительного к ним отношения, частенько портятся и разрушаются. Посмотрите на шестые зубы у себя. Скорее всего, именно они у вас — с пломбой, коронкой, или вовсе отсутствуют», — говорит эксперт.

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Доктор отмечает, что строение этих зубов уникальное, их поверхность покрыта буграми, повторить которые в точности никакая пломба не в состоянии. На эти зубы возложена колоссальная ответственность — они удерживают на себе весь прикус, пока другие зубы сменяются на постоянные. ⠀



Именно поэтому нужно крайне ответственно подготовиться к появлению этих зубов. Это избавит вас и ребенка от множества проблем в будущем. Ни в коем случае нельзя допустить разрушения этих «шестерок».





Сразу после появления зубы нужно тщательно чистить, создать необходимые условия для их минерализации. Тогда зуб не будет разрушаться.

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Если кариеса и других патологий избежать не удалось, и пломба все-таки стоит, менять ее нужно регулярно, даже если ее состояние кажется вам вполне нормальным. Ходить с одной пломбой 5-10 лет вредно, поскольку ее поверхность постепенно стирается и становится плоской.