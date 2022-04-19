Как продлить жизнь диабетика на 10 лет
Исследователи из Университета Флориды полагают, что жертвы диабета второго типа могут более чем на 10 лет увеличить свою продолжительность жизни. Для этого требуются небольшие изменения в образе жизни вроде избавления от лишнего веса.
Хорошо известно, что диабет сокращает среднюю продолжительность жизни, приблизительно, на 10 лет. Но эту проблему можно решить просто за счёт похудения и более качественного контроля над артериальным давлением, а также показателем сахара в крови. К такому выводу пришли исследователи из Университета Флориды, которые наблюдали за пациентами в возрасте от 50 до 80 лет. Они утверждают, что их выводы должны мотивировать многих людей придерживаться определенного образа жизни и плана лечения.
Но польза от этого возникает только в относительно молодом возрасте. Если свой образ жизни попытаются изменить диабетики уже глубоко пожилые, то это не принесёт таких же впечатляющих результатов. Сейчас приблизительно 10% граждан США страдают от диабета второго типа, при котором клетки обретают резистентность к гормону инсулину, регулирующему уровень сахара в крови. Одной из наиболее частых причин развития этого диабета является ожирение, к которому присоединяется малоподвижный образ жизни.
Диабет очень опасен для здоровья, он грозит серьезными осложнениями вроде слепоты, ампутаций конечностей и даже гипогликемической комы. В ходе исследования ученые наблюдали за 421 взрослым человеком со средним возрастом в 65 лет на протяжении 9 месяцев. Они проходили через анализы крови на оценку уровня сахара, измерения артериального давления, холестерина и индекса массы тела. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Флориды
Здоровье
высшее учебное заведение в городе Гейнсвилл, штат Флорида, США. Основан в 1853 году.
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