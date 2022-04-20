Вы можете продлить себе жизнь, просто похудев (особенно, если вы диабетик)
Диабет 2 типа - это когда организм не вырабатывает достаточно инсулина или клетки организма не реагируют на инсулин. Диабет второго типа встречается гораздо чаще, чем первый, и составляет 90 процентов случаев.
Теперь новое исследование Университета Флориды показало, что диабетики 2 типа могут добавить до 10 лет к своей жизни за счет одного простого действия: похудения.
Исследователи сказали, что годы могут быть добавлены, если человек с диабетом 2 типа имеет здоровый вес.
Исследователи из университета наблюдали за пациентами в возрасте от 50 до 80 лет. Они сказали, что их результаты должны побудить людей придерживаться своих планов лечения.
Однако в исследовании был один нюанс. Они сказали, что увеличение ожидаемой продолжительности жизни зависело от возраста и веса пациента.
Аспирант университета Хамед Кианмер сказал о результатах:
«Для людей с очень высоким уровнем сахара в крови, кровяным давлением, холестерином и ИМТ контроль [этих параметров] потенциально может увеличить продолжительность жизни более чем на десять лет. Наше предполагаемое увеличение продолжительности жизни было в основном связано с потенциальным снижением сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с потерей веса». Более низкий ИМТ был связан с более низким риском сердечной недостаточности, стенокардии и реваскуляризации, что, в свою очередь, было связано с более низким риском смертности».
Симптомы этого состояния включают:
- Частое мочеиспускание
- Постоянное чувство жажды
- Чувство сильной усталости
- Потеря веса без усилий
- Зуд в области гениталий
- Порезы или раны долго не заживают
- Затуманенное зрение
Ранее Медикфорум писал о симптомах высокого холестерина.
Хамед Кианмер
Здоровье
Исследователь, аспирант университета Флориде (США).
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