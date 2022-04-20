Вы можете продлить себе жизнь, просто похудев (особенно, если вы диабетик)

«Для людей с очень высоким уровнем сахара в крови, кровяным давлением, холестерином и ИМТ контроль [этих параметров] потенциально может увеличить продолжительность жизни более чем на десять лет. Наше предполагаемое увеличение продолжительности жизни было в основном связано с потенциальным снижением сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с потерей веса». Более низкий ИМТ был связан с более низким риском сердечной недостаточности, стенокардии и реваскуляризации, что, в свою очередь, было связано с более низким риском смертности».

Частое мочеиспускание

Постоянное чувство жажды

Чувство сильной усталости

Потеря веса без усилий

Зуд в области гениталий

Порезы или раны долго не заживают

Затуманенное зрение