Как лишний вес влияет на артериальное давление?
Врач-кардиолог Ольга Бокерия объяснила, какая связь между лишним весом и повышенным артериальным давлением, и почему гипертоникам нужно худеть.
Практически все люди, которые имеют лишний вес (не говоря об ожирении), страдают от повышенного артериального давления. Лечить гипертонию без избавления от лишних килограммов мало эффективно.
«Часто ко мне приходят пациенты, которым я говорю: нужно похудеть. А они отвечают: да я и так ничего не ем! А потом начинают перечислять свой дневной рацион и сами диву даются. То скуку заедаем, то негативные эмоции, то родственники приехали… И вот уже имеем лишние килограммы», — говорит эксперт.
Все дело в том, что жировая ткань из-за скудности сосудов плохо снабжается кровью. В итоге организм постоянно получает сигналы о том, что нужно повышать артериальное давление, чтобы органы все-таки получили необходимый кислород и питание, ведь все это мы получаем благодаря хорошему кровоснабжению.
Жир − это не просто какая-то лишняя ткань в организме. Это полноценный функционирующий орган, который очень серьезно влияет на эндокринную систему.
Более того, из-за дефицита кислорода и нехватки питания в клетках, происходит сбой метаболизма со всеми вытекающими. Как результат, скачет сахар в крови, повышается холестерин и давление.
Ольга Бокерия
Здоровье
Врач-кардиолог
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