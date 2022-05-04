Как лишний вес влияет на артериальное давление?

«Часто ко мне приходят пациенты, которым я говорю: нужно похудеть. А они отвечают: да я и так ничего не ем! А потом начинают перечислять свой дневной рацион и сами диву даются. То скуку заедаем, то негативные эмоции, то родственники приехали… И вот уже имеем лишние килограммы», — говорит эксперт.

Практически все люди, которые имеют лишний вес (не говоря об ожирении), страдают от повышенного артериального давления. Лечить гипертонию без избавления от лишних килограммов мало эффективно.Все дело в том, что жировая ткань из-за скудности сосудов плохо снабжается кровью. В итоге организм постоянно получает сигналы о том, что нужно повышать артериальное давление, чтобы органы все-таки получили необходимый кислород и питание, ведь все это мы получаем благодаря хорошему кровоснабжению.Жир − это не просто какая-то лишняя ткань в организме. Это полноценный функционирующий орган, который очень серьезно влияет на эндокринную систему.Более того, из-за дефицита кислорода и нехватки питания в клетках, происходит сбой метаболизма со всеми вытекающими. Как результат, скачет сахар в крови, повышается холестерин и давление.