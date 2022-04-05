Врач-гинеколог объяснила, что делать, чтобы с возрастом не набрать лишний вес

«По статистике, в период между 20 и 50 годами человек поправляется приблизительно на 7-10 кг. У кого-то это происходит постепенно, у кого-то вес увеличивается в определенные периоды: например, во время менопаузы у женщин. И это естественно, поскольку уже в пременопаузе яичники вырабатывают меньше эстрогенов, что уж говорить о самой менопаузе», — говорит эксперт.

В юности большинству из нас несложно держать стройную фигуру (конечно, если нет проблем со здоровьем), а вот с годами становится все труднее сохранять окружность талии в норме. Цифры на весах так и стремятся нас «утяжелить». Все дело в гормональных изменениях.Поскольку эстрогены принимают непосредственное участие в процессах обмена веществ, когда они исчезают, метаболизм становится в разы медленнее, начинают формироваться жировые отложения. Это своего рода механизм компенсации — жировая ткань становится едва ли не единственным источником эстрогенов.Еще один фактор, который влияет на увеличение веса — резкое уменьшение физической активности, которое у большинства происходит с годами. Соответственно, мышечная ткань сокращается, а на смену ей приходит жир.А дальше все по цепочке: ожирение приближает старость на уровне клеток и сокращает продолжительность жизни. Также у людей с лишними кг гораздо хуже с возрастом начинают работать иммунные защитные функции.Что делать? Снизить калорийность рациона, ограничить потребление углеводов, употреблять в пищу больше овощей и фруктов. Увеличить физическую активность, контролировать свой вес, заниматься укреплением мышц и суставов. Снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, пытаться как можно дольше сохранить интимное здоровье.