Врач клиники Мэйо дала простой совет всем заболевшим «желудочным гриппом»

«Важнее всего при такой вирусной инфекции избегать обезвоживания», — рассказывает доктор медицинских наук Джей-Шери Аллен, семейный врач клиники Мэйо.

«Установите таймер на своем телефоне, чтобы знать, когда вам нужно снова поесть или выпить воды. Это поможет предотвратить обезвоживание», — говорит доктор Аллен.