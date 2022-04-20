Врач клиники Мэйо дала простой совет всем заболевшим «желудочным гриппом»
Если вы проснулись с внезапным расстройством желудка и общим недомоганием, скорее всего, у вас вирусный гастроэнтерит. Это общий термин для кишечной инфекции, которую некоторые называют «желудочным гриппом».
Гастроэнтерит вызывает норовирус — вирусная инфекция с высокой заразностью. Чаще всего он распространяется от человека к человеку, через зараженную пищу или воду, либо при прикосновении к зараженным поверхностям. Для большинства людей столкновение с норовирусом — это несколько дней плохого самочувствия.
«Важнее всего при такой вирусной инфекции избегать обезвоживания», — рассказывает доктор медицинских наук Джей-Шери Аллен, семейный врач клиники Мэйо.
Доктор Аллен отмечает, что для норовируса характерны тошнота и рвота, диарея и боль в животе. Поэтому важно пить много жидкости и придерживаться легкой диеты, употреблять крекеры, бульоны и простую воду. В первые пару дней вам может не хотеться есть или пить, и вы можете испытывать сильную усталость.
«Установите таймер на своем телефоне, чтобы знать, когда вам нужно снова поесть или выпить воды. Это поможет предотвратить обезвоживание», — говорит доктор Аллен.
Обезвоживание может быть серьезным осложнением, особенно для пожилых людей и маленьких детей. Доктор Аллен подчеркивает, что есть вас постоянно рвет даже от воды, нужно обратиться за помощью к врачам. Как и в случае, если симптомы сохраняются в течение 48–72 часов.
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Джей-Шери Аллен
Здоровье
Доктор медицинских наук, семейный врач клиники Мэйо
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