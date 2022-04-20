Дефицит B12: три признака в ногах, которые указывают на вызванные им повреждения
Витамин B12 играет ключевую роль в организме, и его дефицит может вызвать повреждение нервной системы; признаки этого нарушения затрагивают в том числе ноги.
Витамин B12 влияет на организм различными способами, одним из наиболее важных является поддержание нервной системы. Нервная система состоит из двух основных частей: центральной нервной системы, состоящей из головного и спинного мозга, и периферической нервной системы, состоящей из нервов, отходящих от спинного мозга и доходящих до всех отделов головного мозга. Если человеческий организм постоянно испытывает недостаток B12, это может способствовать повреждению частей нервной системы.
В частности, стойкий дефицит В12 содействует развитию периферической невропатии, которая развивается при повреждении нервов в конечностях. Специалисты из службы здравоохранения NHS констатируют, что три признака в ногах могут указывать на развитие периферической невропатии стоп, распространенной среди людей, которым не хватает этого витамина.
- Онемение.
- Покалывание.
- Мышечная слабость.
Что вызывает дефицит B12?
Причиной может быть пернициозная анемия – аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует клетки желудка, вырабатывающие внутренний фактор, и в результате организм перестает нормально усваивать вещество.
У некоторых людей его дефицит образуется вследствие того, что они не получают витамин с пищей. Самыми полными источниками B12 являются продукты животного происхождения: мясо и субпродукты, рыба, молоко и молочные продукты, яйца.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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