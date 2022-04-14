Симптомы дефицита B12: 3 признака в ваших ногах, которые сигнализируют о «повреждении нервов»
Витамин B12 влияет на организм различными способами, но одним из наиболее важных является поддержание нервной системы.
Постоянно низкий уровень B12 может вызвать «повреждение» частей нервной системы, предупреждает NHS.
Это известно как периферическая невропатия, которая развивается при повреждении нервов в конечностях тела - руках и ногах.
По данным NHS, основные симптомы периферической невропатии стоп включают:
- Онемение
- Покалывание
- Мышечная слабость
«Эти симптомы обычно постоянны, но могут появляться и исчезать», — объясняет орган здравоохранения.
Важно обратиться к врачу общей практики, если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных симптомов, потому что они могут быть «необратимыми», предупреждает он.
Что вызывает дефицит B12?
Пернициозная анемия является наиболее распространенной причиной дефицита витамина B12.
Пернициозная анемия — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует клетки желудка, вырабатывающие внутренний фактор, из-за чего организм не может усваивать витамин B12.
У некоторых людей может развиться дефицит витамина B12 в результате того, что они не получают достаточного количества витамина B12 из своего рациона.
Самыми богатыми источниками B12 являются продукты животного происхождения, поэтому вегетарианцы и веганы подвержены большему риску дефицита B12.
B12 естественным образом содержится в:
- Мясо и печень
- Рыба и морепродукты
- Молоко и молочные продукты
- Яйца
Ранее Медикфорум писал о признаках больной щитовидной железы.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
Оставить комментарий