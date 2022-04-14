Симптомы дефицита B12: 3 признака в ваших ногах, которые сигнализируют о «повреждении нервов»

Онемение

Покалывание

Мышечная слабость

«Эти симптомы обычно постоянны, но могут появляться и исчезать», — объясняет орган здравоохранения.

Что вызывает дефицит B12?

Мясо и печень

Рыба и морепродукты

Молоко и молочные продукты

Яйца