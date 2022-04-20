Как сохранить здоровье: что врачи советуют не делать людям после 60 лет
Чтобы сохранить своей здоровье надолго, следуйте этим рекомендациям врачей, которые объясняют, чего не нужно делать людям после 60 лет.
Не игнорируйте потерю слуха. Ваши близкие стали замечать, что вы говорите слишком громко, или же вы то и дело просите их повторить сказанное или сказать погромче? Не игнорируйте это изменение, если оно вдруг стало мешать вам, поскольку потеря слуха может означать высокий риск слабоумия. Когда слух снижается, мозг не получает нужно аудиостимуляции, необходимой ему для поддержания здоровья, – так что не поленитесь, посетите врача.
Не начинайте и не продолжайте курить. Курение тоже увеличивает подверженность деменции, поскольку вызывает воспалительную реакцию в организме и кровеносных сосудах, достигающих головного мозга.
Не игнорируйте признаки депрессии. Депрессия или другие невылеченные состояния психического здоровья, такие как тревога, часто ассоциируются у пожилых людей с когнитивным упадком и деменцией.
Если имеются какие-либо из следующих симптомов, нужно поговорить с врачом.
- Постоянное снижение настроения, ощущение горечи, печали.
- Проблемы с вставанием с постели: человек лежит в ней долгое время после пробуждения.
- Исчезновение интереса к хобби, занятиям, которые раньше нравились.
- Нарушения сна: избыточная сонливость или недостаточный сон.
- Проблемы с концентрацией внимания, постоянная рассеянность.
- Нарушения аппетита.
Не становитесь малоподвижным. Движение и упражнения оказывает положительное влияние на наши кровеносные сосуды и мозг, помогают уменьшить воспаление. После 65 лет люди должны заниматься умеренными физическими упражнениями по 30 минут пять раз в неделю, это помогает поддерживать хорошее здоровье мозга.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, указывающих на развитие такого опасного заболевания как рассеянный склероз.
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