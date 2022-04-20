Как проявляется диабет 2 типа: утолщенная или холодная кожа и другие кожные симптомы

«Некоторые кожные симптомы предупреждают о повышенном уровне сахара в крови, возможном диабете».

«Диабет может вызывать анемию, проблемы с почками и кровообращением, из-за чего люди начинают испытывать повышенную чувствительность к холоду. В свою очередь, диабетическая невропатия, вызываемая высоким уровнем сахара в крови, повреждает нервы конечностей, что усиливает ощущения онемения и холода в них», - поясняют врачи.

Боль при ходьбе, особенно в икрах, бедрах и ягодицах.

Боль в груди при любой физической нагрузке.

Повышенное артериальное давление.

Проблемы со зрением.

Выпадение волос на ногах, ступнях.

Сухая, потрескавшаяся кожа на ногах.

Медленно заживающие кожные повреждения на ногах.

Ломкие ногти.