Как проявляется диабет 2 типа: утолщенная или холодная кожа и другие кожные симптомы
Наша кожа может давать разные подсказки о том, насколько повышенным является уровень сахара в крови.
Слишком большое количество сахара, циркулирующего в кровотоке, является основной характеристикой диабета 2 типа. Со временем высокий уровень сахара в крови может привести к нарушениям кровообращения, нервной и иммунной систем. К сожалению, во многих случаях диабет 2 типа долго развивается неопознанным и замечается, только когда причиненный им ущерб оказывается очень значительным. С учетом этого, медики советуют обращать пристальное внимание на изменения в состоянии своей кожи.
«Некоторые кожные симптомы предупреждают о повышенном уровне сахара в крови, возможном диабете».
Жесткая кожа. Когда концентрация сахара в крови остается высокой долгое время, в организме происходят некоторые изменения, влияющие на здоровье кожи. В частности, из-за повышенного сахара в крови может возникать воспаление, вызывающее определенные ответные иммунные реакции организма, которые могут негативно влиять на состояние нервов и кровеносных сосудов, ухудшая кровообращение в коже. Плохой кровоток может изменить структуру кожи, снизить выработку коллагена – в результате она теряет эластичность и упругость, становится жесткой.
Утолщенная кожа. Люди с диабетом имеют более высокий риск кожных высыпаний, таких как черный акантоз. На его развитие указывает появление темных пятен или полос на коже, обычно в местах ее складок. Также при этом кожа кажется утолщенной и бархатистой на ощупь.
Холодная кожа. Если ваши руки и ноги ощущаются холодными, онемевшими, это почти верный признак того, что у вас нарушено кровообращение. Одной из наиболее распространенных причин снижения кровотока является диабет 2 типа.
«Диабет может вызывать анемию, проблемы с почками и кровообращением, из-за чего люди начинают испытывать повышенную чувствительность к холоду. В свою очередь, диабетическая невропатия, вызываемая высоким уровнем сахара в крови, повреждает нервы конечностей, что усиливает ощущения онемения и холода в них», - поясняют врачи.
Таким образом, помимо чувства охлаждения, другие кожные симптомы возможного диабета включают покалывание, пощипывание или жжение.
Другие признаки, которыми может проявляться диабет 2 типа.
- Боль при ходьбе, особенно в икрах, бедрах и ягодицах.
- Боль в груди при любой физической нагрузке.
- Повышенное артериальное давление.
- Проблемы со зрением.
- Выпадение волос на ногах, ступнях.
- Сухая, потрескавшаяся кожа на ногах.
- Медленно заживающие кожные повреждения на ногах.
- Ломкие ногти.
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