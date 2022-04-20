Надпочечники: почему важно следить за их здоровьем?

«Надпочечники, как шлем на голове, лежат сверху на почках. Наружная часть надпочечников — корковое вещество, вырабатывает: альдостерон, кортизол, половые гормоны, адреналин и норадреналин. Кортизол — наш главный помощник во время стресса. Адреналин и норадреналин — гормоны приспособления к постоянно меняющемуся миру», — говорит специалист.

Надпочечники — это своего рода МЧС нашего организма. На них замыкается работа сразу двух важных систем — нервной и эндокринной. Именно надпочечники и вырабатываемый ими кортизол заставляют нас просыпаться каждое утро, переживать стресс, нервное напряжение, в конце концов выживать.Когда надпочечники дают сбой, плохо становится всему организму. Мы начинаем ощущать постоянную сонливость и усталость, сниженное либидо или вообще его отсутствие. Скачет давление, в добавок ко всему появляется ожирение и отечность. Нарушается сон, эмоции становятся не стабильными.Причины нарушений могут быть разными: от анатомических до психологических. Многое зависит и от питания. К примеру, из-за дефицита белка не из чего образоваться адреналину и норадреналину. При нехватке жиров будут сложности с образованием половых гормонов.Постоянный стресс также чреват истощением надпочечников. А здесь уже речь идет о системных сбоях и нарушениях в организме. Если вы столкнулись с проблемой надпочечников, начать нужно с консультации эндокринолога. Он поможет стабилизировать гормональный фон.Не будет лишним и визит к психологу, который расскажет, как справиться со стрессом.