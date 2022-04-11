Невролог рассказал, как вылечить надпочечники от хронического стресса
Врач-невролог Евгений Ковалевский рассказал, как состояние надпочечников способно влиять на весь организм и почему важно следить за кортизолом.
Надпочечники отвечают в нашем организме за выработку гормона стресса — кортизола, который помогает нам вставать сутра и выживать в форс-мажорных ситуациях. Но когда надпочечники «стрессуют» постоянно, а кортизол зашкаливает, ничего хорошего ждать не приходится.
«По каким внешним признакам можно распознать высокий кортизол? Большой живот, лунообразное лицо и жировой горбик в области шеи, а еще высокое давление, жирная кожа, акне, усиленный рост волос. Организм в стрессе всегда принимает решение в пользу „выживания“ вместо „репродукции“», — говорит доктор.
Но низкий кортизол тоже со здоровьем не имеет ничего общего. Поэтому в любом случае его надо привести в норму. Как это сделать? В первую очередь, устранить стресс, на этой стадии можно комбинировать психоэмоциональную и физиокоррекцию.
Также важно выявить и устранить очаги хронического воспаления, паразитов, живущих внутри организма. Обязательно чистый воздух и качественная вода. Соблюдать режим сна, ложиться спать до 12 часов ночи. По возможности добавить легкие аэробные тренировки или на начальном этапе хотя бы ходьбу — не менее 8000 шагов в день.
Из питания убираем кофеин, шоколад, сахар, простые углеводы, алкоголь, трансжиры. В каждом приеме пищи стараемся соблюдать баланс жиров, белков и углеводов.
Евгений Ковалевский
Здоровье
Врач-невролог
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