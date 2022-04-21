Несколько признаков, по которым врач выявит вашу ишемическую болезнь сердца

«Женщины чаще испытывают нетипичную симптоматику – у них дискомфорт и болезненность могут распространяться на плечо, живот, челюсть, руки, спину, шею», - констатирует эксперт.

«У людей с ишемической болезнью сердца нарушение дыхания может возникать при отсутствии напряжения, и такая одышка, появляющаяся без всяких предпосылок, является поводом для обращения за помощью».

Учащенное сердцебиение, не дающее нормально дышать.

Обморочное состояние.

Холодный пот.

Волнение из-за ощущения неминуемой гибели.

Потеря чувствительности в частях тела, их внезапная слабость, онемение.

Внезапные проблемы со зрением.

Нарушение походки, неспособность сохранять равновесие.

Спутанность сознания.

Резкая и сильная головная боль.