Несколько признаков, по которым врач выявит вашу ишемическую болезнь сердца
Если у вас имеется ишемическая болезнь сердца, часто возникающая как предшественница инфаркта, то дать подсказку об этом могут несколько признаков.
Ишемическая болезнь сердца, также известная как ИБС, является наиболее распространенным типом сердечно-сосудистых заболеваний у современных людей. К ее развитию ведет постепенная закупорка коронарных артерий жировыми отложениями, нарушающими кровоснабжение сердечной мышцы. Кардиолог, профессор, доктор Джагдиш Хубчандани перечислил в интервью несколько признаков, по которым врач может выявить имеющуюся у человека ишемическую болезнь сердца.
Боль в груди или дискомфорт. Сердечные боли в груди называются стенокардией. Они могут ощущаться как дискомфорт или сдавливание, стеснение, ноющая боль, тяжесть как от помещенного на грудную клетку груза или распирание в ней. Профессор Хубчандани говорит, что такие симптомы нередко принимают за сигналы пищеварительных проблем, но при ИБС неприятным симптомам свойственно усиливаться в моменты стресса и напряжения.
«Женщины чаще испытывают нетипичную симптоматику – у них дискомфорт и болезненность могут распространяться на плечо, живот, челюсть, руки, спину, шею», - констатирует эксперт.
Одышка, затрудненное дыхание. Одышка или затрудненное дыхание наряду с другими симптомами могут указывать на серьезную нагрузку, которую испытывают сердце и легкие, объясняет доктор Хубчандани. Врач уточняет:
«У людей с ишемической болезнью сердца нарушение дыхания может возникать при отсутствии напряжения, и такая одышка, появляющаяся без всяких предпосылок, является поводом для обращения за помощью».
Тошнота, рвота, головокружение. Такие симптомы свойственны многим заболеваниям, но когда они возникают наряду с болью в груди или затрудненным дыханием, это может указывать на ИБС.
Острые и серьезные признаки. Доктор Хубчандани рекомендует вызывать скорую помощь при появлении следующих симптомов.
- Учащенное сердцебиение, не дающее нормально дышать.
- Обморочное состояние.
- Холодный пот.
- Волнение из-за ощущения неминуемой гибели.
- Потеря чувствительности в частях тела, их внезапная слабость, онемение.
- Внезапные проблемы со зрением.
- Нарушение походки, неспособность сохранять равновесие.
- Спутанность сознания.
- Резкая и сильная головная боль.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки часто совершаются людьми при измерении кровяного давления в домашних условиях.
Джагдиш Хубчандани (Jagdish Khubchandani)
Здоровье
профессор общественного здравоохранения в Государственном университете Нью-Мексико, США
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