Ранний климакс: эксперт рассказала, как распознать и что делать
Гинеколог Ольга Андросова перечислила основные признаки раннего климакса и рассказала, как его отсрочить.
В последние годы климакс серьезно помолодел. Если раньше о нем начинали активно говорить женщины в возрасте ближе к 50, то сегодня после 35. ⠀
⠀
«Если вам 35 лет и более, и вы чувствуете потерю сил, энергии, быстро устаете. Жизнь потеряла краски, а тело тонус, упало либидо и совсем нет тяги к спорту. Набираете вес, потеряли сон, стали ощущать приливы и потливость — все это может быть симптомами приближающегося климакса», — отмечает эксперт.⠀
Каковы же причины раннего старения? Их множество. От снижения чувствительности гормональных рецепторов на фоне стресса и воспаления до избыточного питания, углеводной нагрузки и гиподинамии. Разобраться в причинах без специалиста и обследования в большинстве случаев невозможно.
Можно ли что-то посоветовать в качестве профилактики? Можно. Необходимо минимизировать потребление быстрых углеводов и обеспечить достаточный уровень белков и полезных жиров в рационе.
Важно контролировать все воспалительные процессы в организме и не запускать их. Для этого потребуется санация очагов хронической инфекции, работа с иммунитетом, контроль уровня витаминов и микроэлементов. Обязательна поддержка антиоксидантных систем, для этого включаем в рацион жирорастворимые витамины А, Д, Е.
Ольга Андросова
Здоровье
Врач-гинеколог
Оставить комментарий