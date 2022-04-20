Ранний климакс: эксперт рассказала, как распознать и что делать

«Если вам 35 лет и более, и вы чувствуете потерю сил, энергии, быстро устаете. Жизнь потеряла краски, а тело тонус, упало либидо и совсем нет тяги к спорту. Набираете вес, потеряли сон, стали ощущать приливы и потливость — все это может быть симптомами приближающегося климакса», — отмечает эксперт.

В последние годы климакс серьезно помолодел. Если раньше о нем начинали активно говорить женщины в возрасте ближе к 50, то сегодня после 35. ⠀Каковы же причины раннего старения? Их множество. От снижения чувствительности гормональных рецепторов на фоне стресса и воспаления до избыточного питания, углеводной нагрузки и гиподинамии. Разобраться в причинах без специалиста и обследования в большинстве случаев невозможно.Можно ли что-то посоветовать в качестве профилактики? Можно. Необходимо минимизировать потребление быстрых углеводов и обеспечить достаточный уровень белков и полезных жиров в рационе.Важно контролировать все воспалительные процессы в организме и не запускать их. Для этого потребуется санация очагов хронической инфекции, работа с иммунитетом, контроль уровня витаминов и микроэлементов. Обязательна поддержка антиоксидантных систем, для этого включаем в рацион жирорастворимые витамины А, Д, Е.