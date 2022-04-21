Жировая болезнь печени: диета, позволяющая избежать рубцевания и дефекта органа

«Цель состоит в том, чтобы большую часть времени есть и пить здоровую пищу», — говорится в заявлении British Liver Trust. «Для большинства людей хорошо сбалансированная диета — это диета с низким содержанием жиров, сахара и соли и высоким содержанием клетчатки, овощей и фруктов. Ваша диета также должна содержать достаточное количество белка и широкий спектр витаминов и минералов».

Тем не менее, есть «убедительные доказательства» того, что потеря 10 процентов массы тела (при ожирении) может помочь улучшить состояние. Один из лучших способов достичь здорового веса — придерживаться «основной» сбалансированной диеты.Количество съеденной пищи также должно быть сбалансировано с расходуемой энергией. Если вы едите больше, чем используете, ваш вес будет увеличиваться», — пояснили в благотворительной организации. Если вы едите меньше калорий, чем использует ваше тело, вы похудеете.Таким образом, если у вас в настоящее время избыточный вес — проверьте свой индекс массы тела (ИМТ) здесь — тогда лучше есть меньше и больше двигаться. Если у вас уже есть цирроз печени, то есть рубцевание печени, вам может потребоваться больше калорий и белка, чем здоровому человеку того же веса и возраста. Людям, у которых диагностирована прогрессирующая жировая болезнь печени, лучше всего обратиться за помощью к диетологу.Ранее Медикфорум писал о пользе сливочного масла.