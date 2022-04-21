Жировая болезнь печени: диета, позволяющая избежать рубцевания и дефекта органа
Жировая болезни печени состояние, вызывающее воспаление и рубцевание печени, можно предотвратить. 94 процента британцев связывают ожирение печени с употреблением алкоголя, по данным British Liver Trust, нездоровое питание является ведущим фактором. Подсчитано, что каждый третий человек имеет начальную стадию неалкогольной жировой болезни печени.
Тем не менее, есть «убедительные доказательства» того, что потеря 10 процентов массы тела (при ожирении) может помочь улучшить состояние. Один из лучших способов достичь здорового веса — придерживаться «основной» сбалансированной диеты.
«Цель состоит в том, чтобы большую часть времени есть и пить здоровую пищу», — говорится в заявлении British Liver Trust. «Для большинства людей хорошо сбалансированная диета — это диета с низким содержанием жиров, сахара и соли и высоким содержанием клетчатки, овощей и фруктов. Ваша диета также должна содержать достаточное количество белка и широкий спектр витаминов и минералов».
Количество съеденной пищи также должно быть сбалансировано с расходуемой энергией. Если вы едите больше, чем используете, ваш вес будет увеличиваться», — пояснили в благотворительной организации. Если вы едите меньше калорий, чем использует ваше тело, вы похудеете.
Таким образом, если у вас в настоящее время избыточный вес — проверьте свой индекс массы тела (ИМТ) здесь — тогда лучше есть меньше и больше двигаться. Если у вас уже есть цирроз печени, то есть рубцевание печени, вам может потребоваться больше калорий и белка, чем здоровому человеку того же веса и возраста. Людям, у которых диагностирована прогрессирующая жировая болезнь печени, лучше всего обратиться за помощью к диетологу.
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British Liver Trust
Здоровье
Благотворительная организация в Соединенном Королевстве, деятельность которой направлена на здоровье печени.
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