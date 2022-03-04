Жировая болезнь печени: знак на лице, указывающий, что вас «нельзя вылечить»
По данным British Liver Trust, «заболевания печени, как ожидается, превзойдут болезни сердца и станут основной причиной преждевременной смерти в ближайшие несколько лет». Было подсчитано, что в Великобритании каждый третий человек имеет раннюю стадию неалкогольной жировой болезни печени. Из них 20 процентов, вероятно, ухудшится и разовьется цирроз печени. Это последняя стадия долговременного повреждения печени.
При циррозе рубцовая ткань начинает замещать здоровые клетки печени. Болезнь снижает способность организма переваривать пищу, усваивать питательные вещества и бороться с инфекциями. Жировая болезнь печени может повреждать орган «в течение многих лет или даже десятилетий», не вызывая никаких симптомов.
Желтуха может быть признаком того, что болезнь перешла в цирроз печени, рубцевание которого «нельзя вылечить». Желтуха — это состояние, при котором кожа и белки глаз становятся желтыми, а моча темнеет. Это происходит, когда билирубин, желтое вещество, образующееся в результате синтеза гемоглобина, не выводится достаточно быстро.
Когда это происходит, в крови накапливается билирубин. Затем сердечно-сосудистая система отложит его в коже, глазах и других тканях, окрашивая части тела в желтый цвет.
Обзор, проведенный Йоханом Февери из университетской больницы Гастуисберга, предполагает, что цирроз печени может сопровождаться прогрессирующим повышением уровня билирубина.
В исследовании утверждается, что желтуха является «относительно поздним» явлением при хроническом заболевании печени и указывает на тяжелую органную дисфункцию.
Цирроз, по сути, является поздней стадией жировой болезни печени, когда орган имеет значительное рубцевание. Когда состояние прогрессирует, рубцовая ткань накапливается, что затрудняет нормальное функционирование печени.
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Йохан Февери
Здоровье
Врач в университетской больницы Гастуисберга.
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