Серебрить зубы ребенку или нет? Мнение стоматолога

«Увы, эту методику до сих применяют в России как способ лечения кариеса. Но серебрение — это ни что иное, как „прижигание“ верхних слоев эмали препаратами на основе нитратов серебра. Многие думают, что посеребрив зубы ребёнку, можно избежать лечения со „сверлением“ и наркозом. Но это не так. Процедуру назначают потому, что это проще и дешевле, чем вникать в историю пациента и пересматривать его питание, витаминизацию, гигиену», — комментирует специалист.⠀

Тем, кто хоть раз серебрил зубы, известно, насколько некрасиво и даже устрашающе выглядят зубы после этой процедуры. Стоит ли эффект таких эстетических жертв?Доктор объясняет, что лечение позволяет избавиться от кариеса и очага инфекции, которую кровь разносит по всему организму. Серебрение может быть полезно только на стадии кариеса белого пятна. Хотя для решения этой проблемы есть более современные и эстетичные методы.На деле получается, что серебрение скрывает то, что нужно не маскировать, а лечить. Если эмаль уже начала разрушаться, то серебрение не остановит этот процесс, а только затруднит наблюдение за динамикой дальнейших разрушений и появлением кариеса.Кроме того, черноту от серебрения невозможно вывести. Тут два варианта — либо зуб выпадет, либо черноту придется спилить и на место спиленного поставить пломбу. Поэтому, прежде чем серебрить зубы ребенку, тщательно взвесьте все за и против.⠀