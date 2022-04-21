Врач Петрова перечислила разрушающие здоровье кишечника привычки

«Чрезмерная любовь к фастфуду, алкоголю или острой пище также негативно влияет на отток крови по геморроидальным сплетениям, способствует появлению геморроя», - добавила медик.

В своем интервью проктолог Виталина Петрова перечислила повседневные привычки, негативно влияющие на состояние и функционирование кишечника. Одной из таких вредных привычек является бесконтрольное употребление кофе. Врач заметила, что избыток кофеина может чрезмерно стимулировать перистальтику пищеварительного тракта, мешать полноценному усвоению пищи.Еще одна привычка, разрушающая здоровье кишечника, – проводить много времени сидя. Петрова пояснила, что это ослабляет тонус ЖКТ, замедляет его кровообращение, повышает риск запоров.Критически оценивает врач и привычку пользоваться туалетной бумагой. Это чревато повреждением нежной кожи в деликатной зоне, а также вероятным появлением такой проблемы как анальные трещины.Кроме того, на состоянии кишечника плохо сказываются частые посещения сауны, бани. Врач констатирует, что перегревание нижней части тела может способствовать нежелательному застою крови, когда кровь приливает к каким-то участкам и затем плохо отходит. В таких случаях могут возникать венозная недостаточность, геморрой.Также очень вредной для кишечника является привычка подолгу сидеть в туалете. Петрова подчеркнула: чтобы не иметь геморрой и другие проблемы, нужно уделять опорожнению не более трех минут.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди, которые плохо справляются со стрессом, рискуют заболеть диабетом