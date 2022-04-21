Холка: визуальный возрастной дефект или серьезная проблема?

«Что создает препятствия для циркуляции крови? Напряженные мышцы, которые удерживают голову в вертикальном положении. И смещенные позвонки, которые сдавливают сосуды», — объясняет специалист.

Кровь должна циркулировать по артериям и венам беспрепятственно. Любое препятствие чревато застоем. Холка — это и есть застой жидкости в области шейно-грудного перехода.При нарастании холки голова начинает сдвигаться немного вперед, еще более усиливая и подчеркивая изгиб. При этом важно знать, что холка — это не только внешний, эстетический изъян.В большинстве случаев причина ее возникновения кроется в давних и забытых травмах, в результате которых и произошло смещение позвонков и перенапряжение мышц. Особенно часто такая ситуация встречается у людей старшего возраста.Спровоцировать появление холки могут и слабые связки — они просто не в состоянии удерживать позвоночник в правильном положении. В результате начинает страдать головной мозг, который из-за нарушенного кровообращения не получает должного питания. Отсюда частая слабость, снижение концентрации внимания и мышления.Вернуть мышцы и связки в правильное анатомическое положение поможет остеопат или массажист. Возможно, холка уйдет не сразу, но со временем она уменьшится.Ускорить процесс помогут регулярные самостоятельные упражнения, направленные на укрепление мышц спины и шеи. Старайтесь на зависать надолго над гаджетами — такая поза тоже способствует образованию горбика.