Холка: визуальный возрастной дефект или серьезная проблема?

Холка: визуальный возрастной дефект или серьезная проблема?
Остеопат Владимир Животов назвал причины, провоцирующие появление «вдовьего горбика». Можно ли от него избавиться?
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Кровь должна циркулировать по артериям и венам беспрепятственно. Любое препятствие чревато застоем. Холка — это и есть застой жидкости в области шейно-грудного перехода.
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«Что создает препятствия для циркуляции крови? Напряженные мышцы, которые удерживают голову в вертикальном положении. И смещенные позвонки, которые сдавливают сосуды», — объясняет специалист.
При нарастании холки голова начинает сдвигаться немного вперед, еще более усиливая и подчеркивая изгиб. При этом важно знать, что холка — это не только внешний, эстетический изъян.
В большинстве случаев причина ее возникновения кроется в давних и забытых травмах, в результате которых и произошло смещение позвонков и перенапряжение мышц. Особенно часто такая ситуация встречается у людей старшего возраста.
Спровоцировать появление холки могут и слабые связки — они просто не в состоянии удерживать позвоночник в правильном положении. В результате начинает страдать головной мозг, который из-за нарушенного кровообращения не получает должного питания. Отсюда частая слабость, снижение концентрации внимания и мышления.
Вернуть мышцы и связки в правильное анатомическое положение поможет остеопат или массажист. Возможно, холка уйдет не сразу, но со временем она уменьшится.
Ускорить процесс помогут регулярные самостоятельные упражнения, направленные на укрепление мышц спины и шеи. Старайтесь на зависать надолго над гаджетами — такая поза тоже способствует образованию горбика.
Владимир Животов
Здоровье
Остеопат, массажист, краниопостуролог
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