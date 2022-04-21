«Люди с лобно-височной деменцией могут испытывать внезапную тягу к сладкому. Исследование показало, что они едят в целом больше сахара и углеводов, чем люди, не имеющие этого состояния», - сообщили авторы работы.

Журнал JAMA Neurology опубликовал результаты нового исследования, выполненного учеными Бостонского университета. Исследователи пришли к заключению, что тяга к сладкому может сигнализировать о раннем начале деменции.Специалисты отмечают, что в большинстве случаев лобно-височной деменции ее симптомы начинают проявляться у пострадавших в возрасте от 45 до 65 лет. По мнению исследователей, неожиданно возникающее в этом возрасте сильное пристрастие к сладкому должно восприниматься как тревожный сигнал возможного дегенеративного расстройства.Также возможным предупреждающим о деменции признаком могут быть компульсивные, то есть, бесконтрольно повторяющиеся движения – например, включение и выключение света всякий раз, когда человек проходит мимо выключателя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой вид сахара может влиять на развитие рака.