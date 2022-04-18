Врач Мясников рассказал, какой вид сахара может влиять на развитие рака

«Присутствующий в овощах и фруктах, он не считается добавленным и вредным, но в готовых продуктах сахар всегда вреден – это прямой путь к ожирению, диабету, онкологии», - заметил врач.

Мясников сообщил, что среди россиян увеличилось употребление так называемого срытого сахара. Об этом виде сахара врачи говорят, подразумевая сахар, добавляемый в разнообразные продукты питания, от десертных изделий до соусов. Присутствие сахара во многих из этих продуктов бывает трудно заподозрить, но тем не менее, он в них содержится (например, входит в состав сосисок и колбасных изделий, консервов). Все эти продукты объединяет общая черта – они изготовлены промышленным способом.Мясников рассказал, что данный вид сахара может влиять на развитие рака. Он качественно отличается от сахаров, естественным образом содержащихся в овощах и фруктах.По мнению Мясникова, для сохранения хорошего здоровья важно контролировать не только потребление добавленного сахара, но и соли, трансжиров – если пренебрегать этим правилом, то могут возникать угнетающие иммунитет нарушения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему попытки очищать организм от токсинов могут быть очень опасны