Симптомы дефицита B12: изменения во рту, которые сигнализируют о скрытом состоянии
Дефицит витамина B12 может иметь вредные последствия для вашего организма. Что еще хуже, около шести процентов людей в возрасте до 60 лет страдают от этого дефицита. И с возрастом эта статистика увеличивается еще больше, достигая 20 процентов.
По данным NHS, дефицит витамина B12 может вызывать широкий спектр симптомов.
Моника Вассерманн, медицинский директор Rodin Olio Lusso, объясняет, что нехватка этого питательного вещества может проявляться глосситом или язвами во рту.
Глоссит
Вассерманн сказала:
«Глоссит — это распространенный симптом дефицита B12, который возникает во рту. Это медицинский термин для воспаленного языка и рта, которые обычно красные и болезненные».
Описанный также как «болезненный и красный» язык, этот признак может сделать поверхность вашего языка гладкой, но опухшей и воспаленной.Еще одним симптомом дефицита B12, который может поражать полость рта, являются язвы.
Язвы во рту
«Язвы во рту — это болезненные язвы, которые в основном образуются на внутренних губах, нёбе, горле, деснах и языке. Хотя они безвредны, язвы во рту вызывают дискомфорт и влияют на ваше питание».
К счастью, вы можете многое сделать, если боретесь с этими признаками.
Эксперт рекомендовал:
- Избегайте раздражителей (алкоголь, табак, острая, кислая или соленая пища)
- Употребление хорошо сбалансированной пищи
- Соблюдайте гигиену полости рта (регулярно чистите зубы и пользуйтесь зубной нитью)
- Отказ от зубной пасты с лаурилсульфатом натрия
- Употребление мягкой пищи
- Замена обычной зубной щетки на щетку с мягкой щетиной
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Моника Вассерманн
Здоровье
Врач, медицинский директор Rodin Olio Lusso.
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