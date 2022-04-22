Симптомы дефицита B12: изменения во рту, которые сигнализируют о скрытом состоянии

Глоссит

«Глоссит — это распространенный симптом дефицита B12, который возникает во рту. Это медицинский термин для воспаленного языка и рта, которые обычно красные и болезненные».

Язвы во рту

«Язвы во рту — это болезненные язвы, которые в основном образуются на внутренних губах, нёбе, горле, деснах и языке. Хотя они безвредны, язвы во рту вызывают дискомфорт и влияют на ваше питание».

Избегайте раздражителей (алкоголь, табак, острая, кислая или соленая пища)

Употребление хорошо сбалансированной пищи

Соблюдайте гигиену полости рта (регулярно чистите зубы и пользуйтесь зубной нитью)

Отказ от зубной пасты с лаурилсульфатом натрия

Употребление мягкой пищи

Замена обычной зубной щетки на щетку с мягкой щетиной